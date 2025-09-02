Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO vadovas dėl Rusijos puolimų įspėja ne tik Lietuvą: raketa šį miestą pasiektų per 5–10 minučių

2025-09-02 17:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 17:26

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte įspėjo Aljanso sąjungininkus, kad netgi šalys, kurios tiesiogiai nesiriboja su Rusija, yra pavojuje dėl naujausių Rusijos raketų technologijų.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte įspėjo Aljanso sąjungininkus, kad netgi šalys, kurios tiesiogiai nesiriboja su Rusija, yra pavojuje dėl naujausių Rusijos raketų technologijų.

14

Kaip praneša „RBC-Ukraine“, apie tai M. Rutte pareiškė per spaudos konferenciją Liuksemburge.

Kaip pabrėžė NATO vadovas, Rusijos keliamas pavojus didėja kiekvieną dieną.

„Nebūkime naivūs šiuo klausimu. Tai kada nors gali paliesti ir Liuksemburgą, ir mano šalį, Nyderlandus. Dabar mes visi esame saugūs, manome, kad esame toli nuo Rusijos, bet esame labai arti, ypač atsižvelgiant į naujausias Rusijos raketų technologijas. Skirtumas tarp Lietuvos ir Liuksemburgo, Hagos ar Madrido dabar yra nuo penkių iki dešimties minučių – tiek laiko reikia raketai, kad pasiektų šias Europos dalis“, – pažymėjo R. Rutte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pabrėžė, kad grėsmė yra reali visiems Aljanso, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos, ir patvirtino JAV įsipareigojimą NATO interesams.

„Saugioms Jungtinėms Valstijoms reikalinga saugi Atlanto vandenyno pakrantė, saugi Europa ir saugi Arktis, nes kitaip pačios JAV atsidurs pavojuje“, – pridūrė jis.

Europa ruošiasi galimam karui su Rusija

Po visapusiško Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Europoje išaugo baimė dėl naujos agresijos iš Rusijos pusės. Šalys pradėjo aktyviai ruoštis – modernizuoja savo armijas ir rengia gynybos planus galimo puolimo atveju.

2025 m. birželio mėn. Londone NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad Rusija gali būti pasirengusi konfliktui su Aljansu jau per ateinančius penkerius metus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Saulius
Saulius
2025-09-02 17:52
Pompuoja isterija del mitologinio Rusijos puolimo
Atsakyti
Fasistine Europa
Fasistine Europa
2025-09-02 17:55
Nereikia buti fasistais ir niekas nepuls
Atsakyti
Raketa iš Kaliningrado
Raketa iš Kaliningrado
2025-09-02 17:58
Lietuvą pasieks per dalį sekundės, jei tai bus Nida ar Klaipėda, ir per per dvi sekundes jei tai bus Vilnius. Čia nuo žemės atmosferoje povandeninio laivo. Bet jei bus paleista iš lėktuvo nuo sienos tai dar trumpesnis laikas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
