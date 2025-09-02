NATO vadovas dėl Rusijos puolimų įspėja ne tik Lietuvą: raketa šį miestą pasiektų per 5–10 minučių

Kaip praneša „RBC-Ukraine“, apie tai M. Rutte pareiškė per spaudos konferenciją Liuksemburge.
Kaip pabrėžė NATO vadovas, Rusijos keliamas pavojus didėja kiekvieną dieną.
„Nebūkime naivūs šiuo klausimu. Tai kada nors gali paliesti ir Liuksemburgą, ir mano šalį, Nyderlandus. Dabar mes visi esame saugūs, manome, kad esame toli nuo Rusijos, bet esame labai arti, ypač atsižvelgiant į naujausias Rusijos raketų technologijas. Skirtumas tarp Lietuvos ir Liuksemburgo, Hagos ar Madrido dabar yra nuo penkių iki dešimties minučių – tiek laiko reikia raketai, kad pasiektų šias Europos dalis“, – pažymėjo R. Rutte.
Jis pabrėžė, kad grėsmė yra reali visiems Aljanso, nepriklausomai nuo jų buvimo vietos, ir patvirtino JAV įsipareigojimą NATO interesams.
„Saugioms Jungtinėms Valstijoms reikalinga saugi Atlanto vandenyno pakrantė, saugi Europa ir saugi Arktis, nes kitaip pačios JAV atsidurs pavojuje“, – pridūrė jis.
Europa ruošiasi galimam karui su Rusija
Po visapusiško Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Europoje išaugo baimė dėl naujos agresijos iš Rusijos pusės. Šalys pradėjo aktyviai ruoštis – modernizuoja savo armijas ir rengia gynybos planus galimo puolimo atveju.
2025 m. birželio mėn. Londone NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad Rusija gali būti pasirengusi konfliktui su Aljansu jau per ateinančius penkerius metus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!