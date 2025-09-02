Savo promaskvietiška pozicija garsėjantis Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas ne kartą kritikavo Kijevą ir stabdė sankcijas, kurias Europa Sąjunga norėjo pritaikyti Maskvai dėl šios invazijos į Ukrainą, teigdamas, kad jos kelia pavojų Slovakijos energetiniam saugumui.
„Labai vertiname nepriklausomą užsienio politiką, kurią vykdote jūs ir jūsų komanda, jūsų vyriausybė“, – R. Ficui – vieninteliam ES vadovui, dalyvaujančiam Antrojo pasaulinio karo minėjimo iškilmėse Pekine – sakė V. Putinas.
Penktadienį R. Ficas turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį pats dažnai viešai kritikuoja.
Slovakija yra labai priklausoma nuo rusiškų dujų ir smerkia Ukrainos smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai, kuriuos Kijevas vadina teisingu atsaku į naktinius Maskvos dronų ir raketų antskrydžius, nukreiptus prieš Ukrainos miestus ir elektros tinklus.
Pasiūlė nutraukti dujų tiekimą Ukrainai
V. Putinas pasiūlė Bratislavai imtis atsakomųjų veiksmų ir nutraukti dujų tiekimą Ukrainai.
„Ukraina gauna nemažai energijos išteklių per savo kaimynus Rytų Europoje. Nutraukite dujų tiekimą, kuris vyksta atvirkštine kryptimi“, - R. Ficui sakė V. Putinas.
„Nutraukite elektros energijos tiekimą, ir jie iš karto supras, kad jų elgesys pažeidžiant kitų žmonių interesus turi tam tikras ribas“, – aiškino jis.
Ukraina viso konflikto metu ne kartą smogė Rusijos naftotiekiui „Družba“, kuriuo nafta tiekiama į Slovakiją ir Vengriją.
2022 m. ES uždraudė importuoti didžiąją dalį naftos iš Rusijos, tačiau „Družbos“ maršrutui buvo padaryta išimtis, kad Vidurio Europos šalys, neturinčios išėjimo prie jūros, turėtų laiko susirasti alternatyvių naftos tiekimo šaltinių.
Slovakija ir dar viena ES narė Vengrija paprašė ES vykdomosios institucijos – Europos Komisijos – imtis veiksmų prieš „pasikartojančius Ukrainos išpuolius“ prieš dujotiekį.
