TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Po pokalbių su Putinu ir Zelenskiu – liūdnos Erdogano perspektyvos jųdviejų susitikimo

2025-09-02 14:42
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-02 14:42

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad pasikalbėjo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo „Reuters“.

Įtampa regione: Izraelis priminė Erdoganui Irako diktatoriaus likimą (nuotr. SCANPIX)

Anot jo, pokalbių metu aptarti būdai, kaip užbaigti karą Ukrainoje.

0

Anot jo, pokalbių metu aptarti būdai, kaip užbaigti karą Ukrainoje.

Erdoganas sako, kad Putinas ir Zelenskis nepasiruošę susitikti

R. T. Erdoganas sako, kad Ukraina ir Rusija „dar nėra pasirengusios“ vadovų susitikimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. T. Erdoganas žurnalistams komentavo savo lėktuve grįždamas iš Kinijos, kur susitiko su V. Putinu. Po to jis paskambino V. Zelenskiui.

Anot jo, pastarųjų mėnesių derybos tarp Rusijos ir Ukrainos pareigūnų Stambule parodė, kad kelias į taiką lieka atviras.

Turkija palankiai vertina „laipsnišką derybų lygio kėlimą“, kad viltys dėl taikos virstų konkrečiais rezultatais. Turkijos prezidentas pridūrė, kad bet kokia iniciatyva galiausiai turės būti sprendžiama lyderių lygiu, nors sąlygos dar nėra sudarytos.

Turkija nuo 2022 m. Rusijos invazijos palaiko ryšius su Maskva ir Kijevu ir siekia tarpininkauti tarp jų. Turkija yra NATO narė.

