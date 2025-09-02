Rusija planuoja mobilizuoti dar ketvirtį milijono karių: įvertino jų galimybes fronte

Jis pažymėjo, kad šiuo metu rusų planai žlugo visose fronto kryptyse.
„Žinome, kad priešas kaupia ir bando mobilizuoti arba verbuoti iki 250 tūkst. naujų karių. Bet 1300 km fronto linijoje, manau, šios pajėgos, pirma, nesuteiks lemtingo pranašumo, o, antra, tai nebus parengtos pajėgos. Dar vienas svarbus momentas – tai, kad gali pritrūkti ginklų. Rusai bando juos gauti iš Šiaurės Korėjos, Irano, bet ir ten ištekliai yra riboti“, – sako M. Malomužas.
Todėl, anot jo, Rusijos Federacija neturės strateginių galimybių naujoms puolimo operacijoms.
„Taktinės – taip. Ir čia mums reikia kompetentingai nustatyti šiuos planus ir užkirsti jiems kelią sulaukus pirmų įspėjimų. Pirmiausia, dėl rezervų, kurie telkiami priekinėse zonose. O po to – tiesiogiai mūšio lauke“, – pažymėjo generolas.
Rusija toliau spaudžia Vakarus
Taip pat, anot M. Malomužo, rusai toliau daro spaudimą Ukrainai, JAV ir Europai, kad jos sutiktų su jų sąlygomis dėl karo nutraukimo.
Konkrečiai, žemėlapis, kuris vakar buvo viešai parodytas Rusijos Generalinio štabo vado Valerijaus Gerasimovo kalbos metu su naujomis Rusijos sienomis Ukrainos teritorijoje, yra „konkretus informacinis pranešimas su grasinimais ir tariamais planais“, pažymėjo buvęs Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas. M. Malomužas pabrėžė, kad tokie planai „neturi įgyvendinimo sistemos“.
Pagal šį žemėlapį į Rusijos Federaciją buvo „įtrauktos“ Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono, Mykolajivo ir Odesos sritys bei Krymo pusiasalis.
Komentuodamas tai, M. Malomužas priminė, kad Rusija turi strateginį planą užimti visą Ukrainą, ir tai jau nėra paslaptis.
„Joks žemėlapis nepatenka į televiziją ar vaizdo įrašą be Rusijos gynybos ministerijos, Generalinio štabo ir paties Putino žinios. Tai yra jėgos ir planų demonstravimas. Jie primeta mums savo planus, jeigu nesutiksime su jų sąlygomis“, – kalbėjo Ukrainos generolas.
„Jie tikrai turėjo planus, ir mes netgi gavome operatyvinius duomenis apie Ukrainos užėmimą. Tai buvo 2022 metais. Visa Ukraina. Bet kaip matome, per 3,5 metus nieko neįvyko. Todėl tikrai yra planai, jie bando daryti spaudimą mums ir informaciniais pranešimais, ir Generalinio štabo vado Gerasimovo pareiškimais, kad bus tęsiama vadinamoji „specialioji operacija“, – situaciją įvertino M. Malomužas.
Jis pridūrė, kad dabar, be šio informacinio spaudimo, rusai smogia taikiai Ukrainos gyventojų daliai. Rusų teroro priemonės ir informacinė parama skirtos ukrainiečiams įbauginti ir parodyti JAV bei Europai, kad jie dar turi išteklių, planų ir toliau judės į priekį. Rusai perspėja ukrainiečius: „keiskite poziciją, sutikite, tai jūsų paskutinė galimybė“.
„Tačiau realybė rodo, kad jie neturi perspektyvų mūšio lauke, jie niekada neužkariaus šių teritorijų, nes mes jau įvaldėme visus gynybos sektorius. Dabar mes telkiame naujus rezervus ir rengiame ne tik kariuomenę, bet ir, svarbiausia, savo gamybos aukštos tikslumo ginklus, įskaitant tolimojo nuotolio raketas. Ukrainos ginklavimasis naujausiais ginklais, įskaitant dronus, galingus REB, smogiamuosius ginklus, akivaizdžiai panaikina tuos planus, apie kuriuos rusai kalba ir rodo žemėlapiuose“, – pažymėjo M. Malomužas.
Ukraina toliau ginsis
Anot jo, Ukraina toliau aktyviai ginsis ir didins savo kariuomenės išteklius.
„Ir jei jie [rusai] ir surinks 250 tūkst. [papildomų karių], o tai labai sudėtinga, tai nepadės. Rusijoje, pagal naujausius duomenis, apie 76 proc. žmonių jau yra už tai, kad būtų nutrauktas karas ir sudaryta kokia nors taika. Jie mato, kad jau daugiau nei milijonas žmonių žuvo ir buvo sunkiai sužeisti. Tai pajuto kiekvienas. Toliau karas pareikalaus dar milijonų žuvusių rusų. Tai jiems daro labai didelį poveikį“, – sakė Ukrainos generolas.
Be to, yra nesėkmės fronte, dėl kurių V. Putinas bijo, kad šalyje prasidės vidiniai nepasitenkinimo procesai, pažymėjo M. Malomužas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!