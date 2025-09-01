Vasaros puolimu karas nesibaigs: įvardijo keturias rusų planuojamas puolimo kryptis

„Tai ne derliaus nuėmimas. Tai karas, ir jis bus pakankamai produktyvus ir ilgas abiejose pusėse“, – pabrėžė S. Kryvonosas.
Jis pažymėjo, kad rusai pasiekė tam tikrų laimėjimų tam tikrose srityse ir planuoja smarkiai pulti keliose kryptyse.
„Manau, kad tai bus galingas puolimas Kupiansko, Lymano, Pokrovsko kryptimis ir, galbūt, Zaporižios kryptimi“, – pabrėžė generolas majoras.
Jo nuomone, svarbu, kad Ukrainos visuomenė nemanytų, kad kartu su vasara baigėsi ir Rusijos teroristiniai veiksmai.
„Iš tiesų viskas dar priešakyje. Ir tas didžiulis dronų kaupimas, kurį rusai sukaupė rugsėjį, rodo, kad jie aktyvės daugelyje fronto ruožų“, – sakė jis.
Taip pat jis pakomentavo bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad-2025“, kurios vyks rugsėjo 12–16 d. Baltarusijos teritorijoje, pavadindamas jas pakankamai rimta grėsme Ukrainos nepriklausomybei.
„Nereikia manyti, kad su vasaros pabaiga baigėsi ir Rusijos puolimo galimybės. Tam tikrais momentais mes pakankamai rimtai sulaikome rusų puolimą, bet mums dar reikia daug ko – ginklų, šaudmenų, daugybės apmokytų ir motyvuotų žmonių“, – sakė S. Kryvonosas.
Rusijos vasaros puolimo rezultatai
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Pasaulinių studijų centro „Strategija 21“ saugumo projektų vadovas Pavlo Lakijčukas teigė, kad per pastaruosius 4 mėnesius visoje fronto linijoje vyko labai intensyvūs mūšiai, bet rusams nepavyko pasiekti proveržio.
Pasak jo, šiais metais rusai planavo strateginę puolimo operaciją, kuri apima du etapus: fronto pralaužimą, išėjimą į operatyvinę erdvę ir antrųjų sienų pasiekimą.
P. Lakijčukas pažymėjo, kad praėjo mažiausiai 4 mėnesiai, bet rusams nepavyko pasiekti strateginio proveržio.
Tačiau ekspertas pripažino, kad priešui visgi pavyko pasistūmėti į priekį. Jis pridūrė, kad tai abiem pusėms kainuoja labai didelius nuostolius, ypač tiems, kurie puola.
P. Lakijčuko nuomone, rusai tęs puolamąsias operacijas, kai tik persigrupuos ir surinks rezervus. Jis pridūrė: tai reiškia, ir niekas tuo neabejojo, kad rusai nori tęsti karą.
