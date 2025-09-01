Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vasaros puolimu karas nesibaigs: įvardijo keturias rusų planuojamas puolimo kryptis

2025-09-01 21:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 21:46

Rudenį Rusijos okupantai gali vykdyti intesnyvuų puolimą Kupiansko, Lymano, Pokrovsko ir Zaporižios kryptimis. Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos generolas majoras Serhijus Kryvonosas. Jo teigimu, karas nesibaigs priešo vasaros puolimu.

Rusijos kariai ruošiasi paleisti bepilotį orlaivį (nuotr. SCANPIX)
17

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Tai ne derliaus nuėmimas. Tai karas, ir jis bus pakankamai produktyvus ir ilgas abiejose pusėse“, – pabrėžė S. Kryvonosas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pažymėjo, kad rusai pasiekė tam tikrų laimėjimų tam tikrose srityse ir planuoja smarkiai pulti keliose kryptyse.

„Manau, kad tai bus galingas puolimas Kupiansko, Lymano, Pokrovsko kryptimis ir, galbūt, Zaporižios kryptimi“, – pabrėžė generolas majoras.

Jo nuomone, svarbu, kad Ukrainos visuomenė nemanytų, kad kartu su vasara baigėsi ir Rusijos teroristiniai veiksmai.

„Iš tiesų viskas dar priešakyje. Ir tas didžiulis dronų kaupimas, kurį rusai sukaupė rugsėjį, rodo, kad jie aktyvės daugelyje fronto ruožų“, – sakė jis.

Taip pat jis pakomentavo bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad-2025“, kurios vyks rugsėjo 12–16 d. Baltarusijos teritorijoje, pavadindamas jas pakankamai rimta grėsme Ukrainos nepriklausomybei.

„Nereikia manyti, kad su vasaros pabaiga baigėsi ir Rusijos puolimo galimybės. Tam tikrais momentais mes pakankamai rimtai sulaikome rusų puolimą, bet mums dar reikia daug ko – ginklų, šaudmenų, daugybės apmokytų ir motyvuotų žmonių“, – sakė S. Kryvonosas.

Rusijos vasaros puolimo rezultatai

Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Pasaulinių studijų centro „Strategija 21“ saugumo projektų vadovas Pavlo Lakijčukas teigė, kad per pastaruosius 4 mėnesius visoje fronto linijoje vyko labai intensyvūs mūšiai, bet rusams nepavyko pasiekti proveržio.

Pasak jo, šiais metais rusai planavo strateginę puolimo operaciją, kuri apima du etapus: fronto pralaužimą, išėjimą į operatyvinę erdvę ir antrųjų sienų pasiekimą.

P. Lakijčukas pažymėjo, kad praėjo mažiausiai 4 mėnesiai, bet rusams nepavyko pasiekti strateginio proveržio.

Tačiau ekspertas pripažino, kad priešui visgi pavyko pasistūmėti į priekį. Jis pridūrė, kad tai abiem pusėms kainuoja labai didelius nuostolius, ypač tiems, kurie puola.

P. Lakijčuko nuomone, rusai tęs puolamąsias operacijas, kai tik persigrupuos ir surinks rezervus. Jis pridūrė: tai reiškia, ir niekas tuo neabejojo, kad rusai nori tęsti karą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

