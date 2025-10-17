Ukrainos ambasadorė JAV: Rusija savo veiksmais atmeta Trumpo pastangas

„Rusija vėl pasirinko raketas, o ne dialogą, paversdama šią ataką tiesioginiu smūgiu prezidento Trumpo vykdomoms taikos pastangoms“, – sakoma ambasadorės Olhos Stefanišynos pareiškime po to, kai dėl plataus masto naktinių Maskvos smūgių visoje Ukrainoje nutrūko elektros tiekimas.
„Šie išpuoliai rodo, kad Maskvos strategija yra teroras ir nualinimas“, – teigė ji.
JAV prezidentas ketvirtadienį surengė pokalbį telefonu su V. Putinu, su kuriuo jis sutiko dar kartą susitikti, šį kartą Vengrijoje.
Penktadienį rengiamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, kuris spaudžia Vašingtoną suteikti ilgojo nuotolio raketas „Tomahawk“, ir D. Trumpo susitikimas Baltuosiuose rūmuose.
„Vienintelis veiksmingas atsakas yra spaudimas – griežtesnės sankcijos, sustiprinta oro gynyba ir tolimojo nuotolio pajėgumų tiekimas“, – sakė O. Stefanišyna.
Nuo Ukrainos partnerių vienybės ir ryžto priklausys, kaip greitai baigsis šalies karas su Rusija, pridūrė ji.
