Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos ambasadorė JAV: Rusija savo veiksmais atmeta Trumpo pastangas

2025-10-17 08:13 / šaltinis: BNS
2025-10-17 08:13

Ukrainos ambasadorė Vašingtone ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija, vykdydama terorą prieš Ukrainą, parodo savo tikrąjį požiūrį į taiką, po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino pažangą derybose su rusų vadovu Vladimiru Putinu.

Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos ambasadorė Vašingtone ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija, vykdydama terorą prieš Ukrainą, parodo savo tikrąjį požiūrį į taiką, po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino pažangą derybose su rusų vadovu Vladimiru Putinu.

REKLAMA
3

„Rusija vėl pasirinko raketas, o ne dialogą, paversdama šią ataką tiesioginiu smūgiu prezidento Trumpo vykdomoms taikos pastangoms“, – sakoma ambasadorės Olhos Stefanišynos pareiškime po to, kai dėl plataus masto naktinių Maskvos smūgių visoje Ukrainoje nutrūko elektros tiekimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šie išpuoliai rodo, kad Maskvos strategija yra teroras ir nualinimas“, – teigė ji.

JAV prezidentas ketvirtadienį surengė pokalbį telefonu su V. Putinu, su kuriuo jis sutiko dar kartą susitikti, šį kartą Vengrijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį rengiamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, kuris spaudžia Vašingtoną suteikti ilgojo nuotolio raketas „Tomahawk“, ir D. Trumpo susitikimas Baltuosiuose rūmuose.

„Vienintelis veiksmingas atsakas yra spaudimas – griežtesnės sankcijos, sustiprinta oro gynyba ir tolimojo nuotolio pajėgumų tiekimas“, – sakė O. Stefanišyna.

Nuo Ukrainos partnerių vienybės ir ryžto priklausys, kaip greitai baigsis šalies karas su Rusija, pridūrė ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Paskutinis Putino ir Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis Trumpui atskleidė, kokia sąlyga susitiks su Putinu (2)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas: įvardijo, kaip Rusija gali vėl pasinaudoti JAV (15)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas skelbia, kada susitiks su Vladimiru Putinu (3)
Oficialu: paskelbtas Trumpo ir Putino pokalbio telefonu laikas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius pranešė apie pokalbį su Trumpu: perspėjo, kas gali sugriauti taikos procesą (34)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų