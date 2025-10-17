Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo kritikas Boltonas apkaltintas netinkamu įslaptintos informacijos naudojimu

2025-10-17 07:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 07:29

Buvusiam Donaldo Trumpo patarėjui nacionalinio saugumo klausimais Johnui Boltonui ketvirtadienį buvo pateikti kaltinimai – tai jau trečias JAV prezidento priešininkas, per pastarąsias savaites sulaukęs baudžiamųjų kaltinimų.

Johnas Boltonas (nuotr. Telegram)

Buvusiam Donaldo Trumpo patarėjui nacionalinio saugumo klausimais Johnui Boltonui ketvirtadienį buvo pateikti kaltinimai – tai jau trečias JAV prezidento priešininkas, per pastarąsias savaites sulaukęs baudžiamųjų kaltinimų.

0
76 metų diplomatijos veteranui Merilande federalinė didžioji prisiekusiųjų komisija pateikė 18 kaltinimų dėl įslaptintos informacijos perdavimo ir laikymo.

26 puslapių kaltinamajame akte J. Boltonas kaltinamas elektroniniu paštu dalijęsis visiškai slaptais dokumentais su dviem „neįgaliotais asmenimis“, kurie nėra įvardyti, tačiau manoma, kad tai yra jo žmona ir dukra.

Jame teigiama, kad jis ne vyriausybiniu elektroniniu paštu arba žinučių siuntimo programėle pasidalijo daugiau kaip 1 000 puslapių „dienoraščio“ įrašų apie savo, kaip nacionalinio saugumo patarėjo, darbą.

Teisingumo departamentas teigė, kad šie dokumentai „atskleidė žvalgybinę informaciją apie būsimas atakas, užsienio priešininkus ir užsienio politikos santykius“.

Už kiekvieną iš kaltinimų gresia maksimali 10 metų laisvės atėmimo bausmė.

„Kiekvienas, kuris piktnaudžiauja galios pozicija ir kelia pavojų mūsų nacionaliniam saugumui, bus traukiamas atsakomybėn. Niekas nėra aukščiau įstatymo“, – sakoma generalinės prokurorės Pam Bondi pareiškime.

Pareiškime JAV žiniasklaidai J. Boltonas atmetė kaltinimus, sakydamas, kad „tapo naujausiu ginklu paversto Teisingumo departamento taikiniu... su kaltinimais, kurių anksčiau buvo atsisakyta arba kurie iškraipo faktus“.

Paprašytas sureaguoti į kaltinimus J. Boltonui, D. Trumpas žurnalistams sakė, kad jo buvęs padėjėjas yra „blogas žmogus“ ir „taip jau atsitinka“.

