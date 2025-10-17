Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas skelbia, kada susitiks su Vladimiru Putinu

2025-10-17 07:43 / šaltinis: BNS
2025-10-17 07:43

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, ketvirtadienį paskelbęs, kad Vengrijoje susitiks su rusų vadovu Vladimiru Putinu, išsakė abejonių dėl raketų „Tomahawk“ suteikimo Kyjivui, likus vos dienai iki Ukrainos lyderio vizito Baltuosiuose rūmuose.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
12

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, ketvirtadienį paskelbęs, kad Vengrijoje susitiks su rusų vadovu Vladimiru Putinu, išsakė abejonių dėl raketų „Tomahawk“ suteikimo Kyjivui, likus vos dienai iki Ukrainos lyderio vizito Baltuosiuose rūmuose.

REKLAMA
2

Anot jo, susitikimas su V. Putinu turėtų įvykti „maždaug per dvi savaites, gana greitai“.

D. Trumpas sakė, kad Rusijos prezidentui „nepatiko“, kai jis per jų pokalbį užsiminė apie galimybę perduoti Ukrainai 1,6 tūkst. km nuotolio raketas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas

Tačiau D. Trumpas suabejojo, ar Ukraina iš tikrųjų gaus trokštamų JAV pagamintų ginklų, teigdamas, kad JAV negali „išeikvoti“ savo atsargų.

REKLAMA
REKLAMA

„Mums jų taip pat reikia, todėl nežinau, ką galime dėl to padaryti“, – sakė jis.

Į Vašingtoną ketvirtadienį atvykęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino, kad raketų „Tomahawk“ suteikimo grėsmė privertė Maskvą derėtis, nors jis ir susiduria su vėl besikeičiančia D. Trumpo pozicija dėl karo.

REKLAMA

„Jau matome, kad Maskva skuba atnaujinti dialogą, kai tik išgirsta apie „Tomahawk“, – teigė V. Zelenskis ir pridūrė, kad jis taip pat susitiks su JAV gynybos bendrovėmis aptarti papildomo oro gynybos sistemų tiekimo.

Jis sakė, kad tikisi, jog D. Trumpo tarpininkaujant pasiektas taikos Artimuosiuose Rytuose susitarimas suteiks postūmį užbaigiant karą Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA

V. Putinas pokalbio metu pasakė D. Trumpui, kad „Tomahawk“ suteikimas Ukrainai „nepakeistų padėties mūšio lauke“ ir pakenktų „taikaus sprendimo perspektyvoms“, teigė Kremliaus patarėjas užsienio reikalų klausimais Jurijus Ušakovas.

Laukiama JAV ir Rusijos susitikimo Budapešte

D. Trumpas ir V. Putinas susitiko Aliaskoje rugpjūtį, tačiau jų derybos neatnešė pažangos siekiant taikos Ukrainoje, o su V. Zelenskiu suartėjęs JAV prezidentas ėmė reikšti nepasitenkinimą rusų vadovu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau vėl nuotaikas keičiantis D. Trumpas pareiškė, kad tikisi susitikti su V. Putinu Budapešte per artimiausias dvi savaites ir surengti antrąjį aukščiausiojo lygio susitikimą nuo amerikiečio sugrįžimo į valdžią.

Kremlius ketvirtadienį pasveikino „itin nuoširdų ir pasitikėjimu grįstą“ pokalbį ir pareiškė, kad nedelsdamas ruošiasi aukščiausiojo lygio susitikimui.

REKLAMA

J. Ušakovas žurnalistams sakė, kad pokalbis buvo „labai reikšmingas“ ir kad jis įvyko Rusijos iniciatyva.

Vėliau D. Trumpas Ovaliajame kabinete žurnalistams teigė, kad pokalbis buvo „labai produktyvus“ ir kad jis tikisi susitikti „maždaug per dvi savaites, gana greitai“.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio skubiai susitiks su savo kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu, kad išsiaiškintų aukščiausiojo lygio susitikimo detales, pridūrė D. Trumpas.

REKLAMA

Tačiau D. Trumpo manevrai, regis, vėl išjudino padėtį, todėl V. Zelenskiui tenka derybose aptarti situaciją su pagrindine Ukrainos karine rėmėja.

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, palaikantis draugiškus santykius ir su JAV, ir su Rusijos prezidentais, vėliau sakė, kad pats kalbėjosi su D. Trumpu.

„Vyksta pasirengimas JAV ir Rusijos taikos aukščiausiojo lygio susitikimui“, – teigė jis socialiniame tinkle „X“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Budapeštas pasirinktas todėl, kad taip apeinamas Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderis V. Putinui dėl karo nusikaltimų.

Vengrija paskelbė pasitraukianti iš TBT, tačiau teoriškai vis dar yra jo narė iki 2026-ųjų birželio.

Tačiau balandį Vengrijoje apsilankius Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu (Benjaminui Netanjahu), V. Orbanas pažadėjo, kad orderio šiam nevykdys.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Šaltiniai: po netikėto Trumpo pareiškimo – Zelenskio nuostaba (24)
Oficialu: paskelbtas Trumpo ir Putino pokalbio telefonu laikas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius pranešė apie pokalbį su Trumpu: perspėjo, kas gali sugriauti taikos procesą (32)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas ir Putinas sutarė surengti derybas Vengrijoje (3)
Karoline Leavitt (nuotr. SCANPIX)
„Pažanga pasiekta“: Trumpo atstovė praneša apie galimą Putino ir Zelenskio susitikimą (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų