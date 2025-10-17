Vengrija atsakė, ar areštuotų į Budapeštą atvykusį Putiną

Politikas leido suprasti, kad V. Putinui nereikia bijoti arešto pagal TBT orderį Vengrijoje, kai Rusijos diktatorius atvyks į Budapeštą susitikimui su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Anot P. Szijjarto, V. Trumpo ir V. Putino susitikimo data ir detalės bus paskelbtos vėliau, kai jas aptars trijų šalių pareigūnai. Budapeštas, esą, pasirengęs „užtikrinti tinkamas sąlygas“ deryboms, nes Vengrija yra „viena iš saugiausių šalių pasaulyje“.
Tuo pačiu Vengrijos užsienio reikalų ministras leido suprasti, kad Budapeštas ignoruos TBT išduotą V. Putino arešto orderį. Negana to, V. Putinas Vengrijoje bus sutiktas „su pagarba“.
„Mes, žinoma, su pagarba laukiame prezidento Vladimiro Putino. Mes užtikrinsime jam galimybę atvykti į Vengriją, čia sėkmingai surengti derybas, o tada grįžti namo. Nereikia jokio susitarimo su kuo nors“, – pareiškė Vengrijos ministras.
TBT arešto orderis Putinui
Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė arešto orderį Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui 2023 m. kovo 17 d., apkaltindamas jį karo nusikaltimais, susijusiais su Ukrainos vaikų pagrobimu.
Vengrija paskelbė pasitraukianti iš TBT, tačiau iki 2026 m. birželio teoriškai vis dar yra jo narė.
Teoriškai visos 125 šalys, prisijungusios prie Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto, turi vykdyti tokį sprendimą. Tačiau šį principą jau pažeidė Mongolija 2024 m. rugsėjo mėn., o po to vykdyti orderį atsisakė Tadžikistanas. Taigi Vengrija pateko į labai „garbingą“ kompaniją.
Šiais metais Vengrija yra priėmusi Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, kuriam taip pat išduotas TBT arešto orderis.
Trumpas ir Putinas ketina susitikti Budapešte
Spalio 16 d. D. Trumpas pirmą kartą per beveik du mėnesius kalbėjosi su Rusijos vadovu V. Putinu.
Po šio pokalbio jis paskelbė, jog planuojamas susitikimas Budapešte būtų pirmasis V. Putino apsilankymas Europos Sąjungos šalies sostinėje nuo karo pradžios. Toks vizitas reikštų, kad Rusijos vadovui tektų skristi per kitų ES valstybių teritoriją.
Po pokalbio D. Trumpas pareiškė, kad V. Putinui „nepatiko“ idėja perduoti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pridūrė manąs, jog šiuo metu „nėra idealus laikas“ antrinėms sankcijoms, kurios mažintų Rusijos pajamas iš energijos išteklių pardavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!