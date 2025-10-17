Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Orbanas papasakojo, kaip ruošiasi Trumpo ir Putino susitikimui

2025-10-17 11:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 11:10

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas penktadienį planuoja kalbėtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir aptarti Budapešte numatomą surengti JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimą.

Orbanas: Vengrija nenori būti Europos Sąjungoje su Ukraina – jos likimas yra būti šalia Rusijos (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, per savo pastarąjį netikėtą posūkį dėl 2022 m. Rusijos invazijos į Ukrainą, paskelbė, kad tikisi per dvi savaites Budapešte susitikti su V. Putinu ir iš naujo siekti taikos susitarimo.

Orbanas kalbėsis su Putinu

V. Orbanas yra artimiausias D. Trumpo ir V. Putino sąjungininkas Europos Sąjungoje ir griežtas Vakarų paramos Kyjivui kritikas.

„Su prezidentu Putinu kalbėsiuosi šį rytą, prieš vidurdienį“, – penktadienį valstybiniam radijui sakė V. Orbanas.

Nacionalistinių pažiūrų lyderis sakė, kad Budapeštas yra „iš esmės vienintelė vieta Europoje, kur šiandien galima surengti tokį susitikimą“, nes, jo žodžiais tariant, Vengrija laikosi „nuoseklios“ pozicijos už taiką.

Budapešto pasirinkimas taip pat padeda išvengti Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) arešto orderio V. Putinui dėl įtariamų karo nusikaltimų.

Vengrija paskelbė pasitraukianti iš TBT, tačiau teoriškai vis dar yra jo narė iki 2026 m. birželio mėnesio.

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto „Facebook“ tinkle pranešė, kad ketvirtadienį vakare kalbėjosi su JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoju Christopheriu Landau ir Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

Nuo 2010 m. valdžioje esantis V. Orbanas teigė, kad per ilgus jo darbo metus 9,5 mln. gyventojų turinti Vidurio Europos valstybė įrodė esanti „ištikima partnerė“, kuri „visada stovėjo“ šalia savo draugų.

V. Orbano rengiamas D. Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimas kelia nerimą ES, nes jis reguliariai pažeidžia bloko vienybę atsisakydamas siųsti ginklus Ukrainai, žlugdydamas Kyjivo siekį įstoti į ES ir stabdydamas griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimą.

Pernai liepą V. Orbanas supykdė kitus ES lyderius, nes keliavo į Kyjivą, Maskvą, Pekiną ir susitiko su D. Trumpu, kuris tuo metu buvo kandidatas į prezidentus, vykdydamas savo susigalvotą „taikos misiją“ praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Vengrija perėmė pirmininkavimą blokui pagal rotacijos principą.

