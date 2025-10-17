Donaldas Trumpas pagrasino susidoroti su „Hamas“, jei ši tęs žudymą Gazos Ruože

Prieš kelias dienas D. Trumpas žudymą vertino santūriai ir kalbėjo, kad „Hamas“ šaudymai, įskaitant viešas egzekucijas, jo „pernelyg nejaudina“. Jis tai vadino gaujų narių žudymais.
„Jei „Hamas“ ir toliau žudys žmones Gazos (Ruože), o to nebuvo susitarime, mes neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik eiti ir nužudyti juos“, – sakė D. Trumpas įraše savo platformoje „Truth Social“.
D. Trumpas nedetalizavo, ką turi omenyje sakydamas „mes“, tačiau trečiadienį teigė, kad „mums nereikės JAV kariuomenės“ įsitraukimo Gazos Ruože.
Nuo tada, kai pagal JAV remiamą 20 punktų paliaubų susitarimą Izraelio pajėgos iš dalies paliko Gazos Ruožą, „Hamas“ stiprina savo kontrolę nuniokotuose miestuose, imasi represijų ir tiesiog gatvėse vykdo egzekucijas numanomiems kolaborantams.
JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) vadovas admirolas Bradas Cooperis trečiadienį pareikalavo, kad „Hamas“ liautųsi šaudyti į civilius palestiniečius ir laikytųsi D. Trumpo plano.
D. Trumpas, pirmadienį vykdamas į Izraelį ir Egiptą paminėti paliaubų Gazos Ruože, teigė, kad „Hamas“ atvirai pareiškė norą „sustabdyti problemas“ nuniokotoje palestiniečių teritorijoje.
„Jie atvirai apie tai kalbėjo. Ir mes davėme jiems sutikimą tam tikram laikotarpiui“, – sakė jis žurnalistams prezidentiniame lėktuve.
Islamistų grupuotė pabrėžė, kad yra įsipareigojusi laikytis paliaubų susitarimo su Izraeliu ir kad siekia grąžinti visus Gazos Ruože likusius įkaitų palaikus.
Tačiau ji pareiškime teigė, kad šis procesas „gali užtrukti, nes kai kurie iš šių palaikų buvo palaidoti okupantų sugriautuose tuneliuose, o kiti liko po jų bombarduotų ir nugriautų pastatų griuvėsiais“.
Turkija atsiuntė dešimtis nelaimių padarinių likvidavimo specialistų, kad padėtų ieškoti kūnų po griuvėsiais Gazos Ruože.
