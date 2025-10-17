Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Donaldas Trumpas pagrasino susidoroti su „Hamas“, jei ši tęs žudymą Gazos Ruože

2025-10-17 08:51 / šaltinis: BNS
2025-10-17 08:51

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pagrasino pribaigti islamistų grupuotę „Hamas“, jei ji ir toliau žudys žmones Gazos Ruože, atrodo, turėdamas omenyje neseniai vykusius šaudymus į palestiniečių civilius po susitarimo su Izraeliu dėl paliaubų.

Į Izraelį atvyko Donaldas Trumpas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pagrasino pribaigti islamistų grupuotę „Hamas“, jei ji ir toliau žudys žmones Gazos Ruože, atrodo, turėdamas omenyje neseniai vykusius šaudymus į palestiniečių civilius po susitarimo su Izraeliu dėl paliaubų.

REKLAMA
1

Prieš kelias dienas D. Trumpas žudymą vertino santūriai ir kalbėjo, kad „Hamas“ šaudymai, įskaitant viešas egzekucijas, jo „pernelyg nejaudina“. Jis tai vadino gaujų narių žudymais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei „Hamas“ ir toliau žudys žmones Gazos (Ruože), o to nebuvo susitarime, mes neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik eiti ir nužudyti juos“, – sakė D. Trumpas įraše savo platformoje „Truth Social“.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas nedetalizavo, ką turi omenyje sakydamas „mes“, tačiau trečiadienį teigė, kad „mums nereikės JAV kariuomenės“ įsitraukimo Gazos Ruože.

REKLAMA

Nuo tada, kai pagal JAV remiamą 20 punktų paliaubų susitarimą Izraelio pajėgos iš dalies paliko Gazos Ruožą, „Hamas“ stiprina savo kontrolę nuniokotuose miestuose, imasi represijų ir tiesiog gatvėse vykdo egzekucijas numanomiems kolaborantams.

JAV Centrinės vadavietės (CENTCOM) vadovas admirolas Bradas Cooperis trečiadienį pareikalavo, kad „Hamas“ liautųsi šaudyti į civilius palestiniečius ir laikytųsi D. Trumpo plano.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas, pirmadienį vykdamas į Izraelį ir Egiptą paminėti paliaubų Gazos Ruože, teigė, kad „Hamas“ atvirai pareiškė norą „sustabdyti problemas“ nuniokotoje palestiniečių teritorijoje.

„Jie atvirai apie tai kalbėjo. Ir mes davėme jiems sutikimą tam tikram laikotarpiui“, – sakė jis žurnalistams prezidentiniame lėktuve.

Islamistų grupuotė pabrėžė, kad yra įsipareigojusi laikytis paliaubų susitarimo su Izraeliu ir kad siekia grąžinti visus Gazos Ruože likusius įkaitų palaikus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau ji pareiškime teigė, kad šis procesas „gali užtrukti, nes kai kurie iš šių palaikų buvo palaidoti okupantų sugriautuose tuneliuose, o kiti liko po jų bombarduotų ir nugriautų pastatų griuvėsiais“.

Turkija atsiuntė dešimtis nelaimių padarinių likvidavimo specialistų, kad padėtų ieškoti kūnų po griuvėsiais Gazos Ruože.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų