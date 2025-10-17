Kalendorius
Karas Ukrainoje

Sprogimas Rusijos karinėje gamykloje: iš po griuvėsių traukiami žmonės

2025-10-17 19:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 19:32

Sterlitamako mieste vakarų Rusijoje, vietinėje karinėje gamykloje „Avangard“ įvyko sprogimas. Po jo kilo stiprus gaisras.

Sprogimas Rusijos karinėje gamykloje: iš po griuvėsių traukiami žmonės (nuotr. Telegram)

Sterlitamako mieste vakarų Rusijoje, vietinėje karinėje gamykloje „Avangard“ įvyko sprogimas. Po jo kilo stiprus gaisras.

0

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi Sterlitamako administracijos pranešimais „Telegram“ ir „Telegram“ kanalu „Baza“.

Sterlitamako mero administracija pareiškė, kad sprogimas įvyko viename iš „Avangard“ gamyklos cechų. Vietoje jau dirba „visos tarnybos ir institucijos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu duomenys apie žuvusius ir nukentėjusius vis dar tikslinami.

„Telegram“ kanalas „Pravda Heraščenko“ praneša, kad, pagal nepatvirtintus duomenis, incidento metu žuvo penki žmonės. Dar tris žmonės pavyko ištraukti iš po griuvėsių. Vienas iš gamyklos pastatų yra smarkiai suniokotas.

„Telegram“ kanalas „Pravda Heraščenko“ atkreipia dėmesį, kad vietos pokalbių svetainėse aktyviai rašoma apie tariamus dronus, kurie atakavo gamyklą, tačiau ši informacija nėra patikrinta.

„Telegram“ kanalas „Astra“ praneša, kad, preliminariais duomenimis, sprogimo priežastis buvo saugos taisyklių pažeidimas.

Į įvykio vietą atvyko daug greitosios pagalbos automobilių, žmonių paieška po griuvėsiais tęsiasi.

Liudininkai sako, kad po sprogimo mieste tvyro parako kvapas.

„Avangard“ gamina ginklus ir šaudmenis, utilizuoja sprogstamąsias medžiagas. Įmonė taip pat gamina cheminius produktus.

