„Putinas pradeda apie tai galvoti“: Kremliaus priešininkas įvardijo Rusijos prezidento baimę

Praleidęs dešimt metų Sibiro kalėjime dėl kaltinimų, plačiai laikomų politiškai motyvuotais, verslininkas, tapęs opozicijos lyderiu, M. Chodorkovskis puikiai žino, kaip V. Putinas išnaudoja Rusijos lanksčią teisinę sistemą, kad nutildytų oponentus.
Šiuo metu gyvenantis Didžiojoje Britanijoje, jis vis dėlto buvo nustebęs, kai atsidūrė tarp asmenų, apkaltintų sąmokslo rengimu.
FSB (Rusijos vidaus žvalgybos tarnyba) paskelbė, kad įtaria buvusį naftos magnatą, kadaise turtingiausią šalies žmogų, siekiant smurtu nuversti vyriausybę, remiant Ukrainos paramilitarines grupuotes ir verbuojant žmones Rusijoje, skelbia „The Times“.
„Per 80 metų visi Rusijos diktatoriai pasitraukė būdami 70-80 metų“
62-ejų M. Chodorkovskis šiuos kaltinimus pavadino „melu“, tačiau sakė, kad jie rodo V. Putino augantį susirūpinimą dėl to, kas taps jo įpėdiniu, ir dėl demokratinės opozicijos grupių konsolidacijos, kurios vieną dieną galėtų varžytis dėl valdžios po jo mirties.
„Neturiu jokios ypatingos vidinės informacijos, bet [šie kaltinimai rodo], kad jie akivaizdžiai nerimauja dėl valdžios perdavimo, kuris įvyks Putinui pasitraukus iš scenos“, – sakė jis.
Ir pridūrė: „Putinas atrodo gana sveikas. Tačiau per pastaruosius 80 Rusijos istorijos metų visi diktatoriai pasitraukė būdami 70-80 metų. Putinui dabar – 73-eji, tad galbūt todėl jis apie tai pradeda galvoti.“
Rusijos lyderis nėra davęs jokių užuominų, kas galėtų būti jo pasirinktas įpėdinis, nors šiemet valstybinės televizijos interviu metu jis teigė, kad apie tai „visada galvoja“.
„Galiausiai pasirinkimas priklauso žmonėms – Rusijos žmonėms. Manau, kad turėtų būti vienas asmuo, o dar geriau – keli, kad žmonės turėtų pasirinkimą“, – tęsė M. Chodorkovskis.
Štai kas po Putino taptų laikinuoju vadovu
Pagal konstituciją, jei V. Putinas netikėtai mirtų arba taptų neveiksnus, laikinuoju vadovu taptų ministras pirmininkas Michailas Mišustinas.
Dauguma analitikų mano, kad tuomet prasidėtų politinis nestabilumas, kai įvairūs pretendentai varžytųsi dėl valdžios – panašiai kaip po Josifo Stalino mirties 1953 m.
M. Chodorkovskis mano, kad tai būtų vienintelė galimybė demokratijos šalininkams paveikti politinę situaciją savo naudai.
„Europa turėtų optimistiškai vertinti tai, kad Putino aplinkoje nėra nė vieno žmogaus, išskyrus jį patį, kuris būtų suinteresuotas tęsti karą. Yra tokių, kurie jį remia, bet jie daugiausia tik imituoja Putino norus. Net Jevgenijus Prigožinas, kuris kartą paskelbė premiją už mano galvą, nenorėjo karo tęsti“, – pažymėjo jis.
Vakarai gali daryti įtaką tam, kas Rusijoje perims valdžią
M. Chodorkovskis buvo vienas iš 22 tremtyje gyvenančių politikų, verslininkų, menininkų ir aktyvistų, kuriems FSB pateikė kaltinimus.
Tarp jų buvo šachmatų didmeistris Garis Kasparovas, pirmasis V. Putino ministras pirmininkas Michailas Kasjanovas ir britų-rusų disidentas Vladimiras Kara-Murza, praėjusiais metais paleistas iš Rusijos kalėjimo pagal kalinių mainų programą.
Visi jie priklauso grupei „Rusijos antikarinis komitetas“, kurią M. Chodorkovskis įkūrė netrukus po 2022 m. invazijos į Ukrainą, siekdamas suburti V. Putino režimo priešininkus.
Skelbdama apie baudžiamosios bylos iškėlimą 22 asmenims, FSB nurodė grupės dalyvavimą Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (PACE) – žmogaus teisių forume, kurį sudaro 46 šalių politikai.
Rusija pasitraukė iš PACE po invazijos į Ukrainą.
Prieš dvi savaites PACE paskelbė, kad kuria „platformą dialogui su Rusijos demokratinėmis jėgomis tremtyje“.
M. Chodorkovskis mano, kad ši PACE iniciatyva palietė jautrią V. Putino vietą, nes bendradarbiavimas su tarptautine institucija suteikia opozicijai teisėtumo pagrindą, aplink kurį ji galėtų vienytis.
„Iki visai neseniai opozicija Putino režimui buvo gana susiskaldžiusi, o tai režimui labai tiko“, – sakė jis.
Ir pridūrė: „Tačiau prasidėjus karui, sukūrėme struktūras, kurios smarkiai sustiprino opoziciją Putino režimui. Dabar kuriame platformą, kurioje bus atstovaujama šiai suvienytai opozicijos daliai. Be to, ji įgyja tam tikrą tarptautinį teisėtumą – nors ir nedidelį. Tai nebus labai reikšminga, kol Putino režimas stabilus. Tačiau kai prasidės valdžios pasikeitimas, o jis neišvengiamai prasidės, tai taps pavojinga, nes atsiras alternatyvi jėga.“
Jis teigė, kad per šį perėjimo laikotarpį Vakarai galėtų daryti įtaką tam, kas perims valdžią. Šią įtaką jis įvertino maždaug 15 procentų.
Dar 15 proc. priklausytų proeuropietiškiems Rusijos politikams.
„Tikrasis politinis menas bus panaudoti šiuos 30 proc., kad būtų galima padaryti reikšmingą įtaką valdžios perėjimo rezultatui“, – sakė jis.
Kas galėtų pakeisti Putiną?
Klausimas, kas, kada ir kaip galėtų pakeisti V. Putiną, diskutuojamas jau mažiausiai dešimtmetį.
Labiausiai tikėtina, kad vienas iš V. Putino aplinkos žmonių bus viešai įvardytas jo įpėdiniu ir sulauks didžiulės valstybės paramos manipuliuojamuose rinkimuose.
Vienas dažniausiai minimų vardų – 53-ejų Aleksejus Diuminas, buvęs prezidento asmens sargybinis, vėliau tapęs gynybos ministro pavaduotoju ir praėjusiais metais paskirtas Valstybės tarybos – prezidento patariamojo organo – sekretoriumi.
Svarbiausia, kad jis yra vienas artimiausių V. Putino aplinkos žmonių, žaidęs su juo ledo ritulį, kas rodo stiprų asmeninį ryšį.
Kiti rimti kandidatai – 59-erių ministras pirmininkas M. Mišustinas, technokratas, kuris oficialiai perimtų valdžią, jei V. Putinas atsistatydintų ar mirtų, ir 67-erių Maskvos meras Sergejus Sobianinas.
Jei V. Putinas pasitrauktų savanoriškai, jis galėtų užtikrinti valdžios tęstinumą ir asmeninę apsaugą, perduodamas valdžią vienam iš itin lojalių „Kremliaus vaikų“ – artimiausių sąjungininkų palikuonių.
Pavyzdžiui, 47 metų Borisas Kovalčiukas, Sąskaitų rūmų vadovas ir 74 metų bankininko Jurijaus Kovalčiuko – Vakarų pareigūnų vadinamo „Putino pinigine“ – sūnus, bei 48 metų Dmitrijus Patruševas, praėjusiais metais tapęs ministro pirmininko pavaduotoju ir esantis ilgamečio V. Putino padėjėjo, Saugumo tarybos sekretoriaus Nikolajaus Patruševo (74 m.) sūnus.
