TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šįkart užkliuvo ne Zelenskio apranga: internautų akys krypo į Hegsetho kaklaraištį

2025-10-17 22:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 22:27

Penktadienį viso pasaulio žiniasklaidos dėmesys krypo į Vašingtoną. Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Bendros spaudos konferencijos metu prie stalo sėdėjo ir Pentagono vadovas. Būtent jo kaklaraiščio pasirinkimo internautai nepraleido pro akis.

Pete'as Hegsethas (nuotr. SCANPIX)
17

Penktadienį viso pasaulio žiniasklaidos dėmesys krypo į Vašingtoną. Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Bendros spaudos konferencijos metu prie stalo sėdėjo ir Pentagono vadovas. Būtent jo kaklaraiščio pasirinkimo internautai nepraleido pro akis.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose

Nors visi buvo pratę, kad JAV prezidento administracijai ar susirinkusiems žurnalistams užkliūva V. Zelenskio apranga, šįkart pats D. Trumpas pagyrė Ukrainos prezidento pasirinkimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad jis atrodo puikiai su savo švarku“, – sakė JAV prezidentas.

Užkliuvo Hegsetho kaklaraištis

Tačiau internautų bei Rusijos žiniasklaidos dėmesį patraukė Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos sekretorius Pete‘o Hegsetho kaklaraiščio pasirinkimas.

Pentagono vadovo kaklaraiščio spalvos – balta, mėlyna ir raudona. Spalvos išdėliotos tokia tvarka, kad atitiktų Rusijos vėliavą.

Rusijos žiniasklaida iškart puolė skambyti varpais, kad esą P. Hegsethas specialiai pasirinko šią spalvų kombinaciją.

Tačiau internautai, nors šioje situacijoje ir įžvelgė šiokį tokį nesusipratimą, suskubo nuraminti pasaulį – juk JAV vėliava sudaryta iš tų pačių trijų spalvų.

„Apdovanojimas už geriausią trolinimą atitenka... Pete‘ui Hegsethui“, – rašė vienas komentatorius socialiniame tinkle „X“.

Baltuosiuose rūmuose Trumpas gyrė Zelenskį kaip tvirtą lyderį

Siekdamas užbaigti Rusijos pradėtą karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, kurį gyrė kaip tvirtą lyderį ir pažymėjo su juo gerai sutariantis.

D. Trumpas sakė, kad jam buvo garbė susitikti su tokiu stipriu valstybės vadovu. Anot jo, V. Zelenskis „patyrė daug“, o JAV visa tai išgyveno kartu su juo.

Per savo trečią susitikimą su Ukrainos prezidentu šiais metais D. Trumpas pabrėžė, kad jie abu labai gerai sutaria.

V. Zelenskis šiame susitikime siekia patvirtinimo dėl ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ pardavimo, kad jo šalis galėtų geriau apsiginti nuo Rusijos.

Šios sparnuotosios raketos padidintų Ukrainos smūgių nuotolį, leistų jai užimti labiau puolamąją pozicijos prieš Rusiją ir netgi tiksliai smogti taikiniams Maskvoje.

Dar nėra aišku, ar Vašingtonas šių raketų pardavimą patvirtins.

 

