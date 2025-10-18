Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas susidomėjo idėja iškasti tunelį tarp Aliaskos ir Rusijos

2025-10-18 16:35
2025-10-18 16:35

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį išreiškė susidomėjimą idėja po Beringo jūros dugnu iškasti tunelį tarp Aliaskos ir Rusijos.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį išreiškė susidomėjimą idėja po Beringo jūros dugnu iškasti tunelį tarp Aliaskos ir Rusijos.

1

Tokią idėją diena anksčiau milijardieriui Elonui Muskui pasiūlė Rusijos aukšto rango pareigūnas.

„Tunelis iš Rusijos į Aliaską. Tai (...) įdomu“, – sakė D. Trumpas, reporterių paklaustas apie tai per susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Parodydamas, jog apie tokio projekto pasiūlymą išgirdo ką tik, D. Trumpas paklausė V. Zelenskio: „Ką apie tai manote, pone prezidente? (...). Kaip jums tokia idėja?“

„Man tai nepatinka“, – atsakė V. Zelenskis, priversdamas D. Trumpą nusijuokti.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino tarptautinis pasiuntinys ekonomikos klausimais Kirilas Dmitrijevas 112 km tunelio po Beringo jūra idėją ketvirtadienį išdėstė E. Muskui priklausančioje platformoje „X“.

Anot K. Dmitrijevo, „taikos tilto“ tarp Rusijos ir Aliaskos idėja buvo iškelta dar per Šaltąjį karą.

„Su modernia @boringcompany technologija tai gali tapti Putino ir Trumpo tuneliu“, – parašė jis.

„Boring Company“ yra dar viena „Tesla“ ir „SpaceX“ boso E. Musko įmonė. Ji siekia iš pagrindų pakeisti miestų transportą pasitelkiant tunelius.

