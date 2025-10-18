8 karai, už kurių užbaigimą Trumpas tikėjosi gauti Nobelio premiją

D. Trumpo pasigyrimai dėl jo „taikos iniciatyvų“ tapo nuolatiniu motyvu pastarosiomis savaitėmis – ypač prieš paskelbiant šių metų Nobelio taikos premijos laureatą, rašo „Axios“.
Trumpas Nobelio premijos negavo
JAV prezidentas aiškino, kad jo tarpininkavimu buvo užbaigti net 8 konfliktai, o neseniai pasiektas Gazos Ruožo taikos susitarimas esą yra „8-asis“.
Jis taip pat pridūrė, jog tikisi, kad „9-asis“ bus karas tarp Rusijos ir Ukrainos. D. Trumpas šią savaitę sau priskyrė ir paliaubas tarp Afganistano ir Pakistano.
„Niekas istorijoje per devynis mėnesius neišsprendė aštuonių karų. Aš tai padariau. To dar niekada nebuvo“, – pareiškė D. Trumpas.
Ir pridūrė: „Aš tai dariau ne dėl Nobelio premijos, o tam, kad išgelbėčiau gyvybes. Nors, žinoma, premija būtų malonu.“
Vis dėlto, Nobelio taikos premijos D. Trumpas negavo. Nobelio komitetas premiją paskyrė Venesuelos opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado.
Baltieji rūmai sukritikavo šį sprendimą – socialiniame tinkle „X“ Baltųjų rūmų atstovas Stevenas Cheungas rašė, jog Nobelio komitetas įrodė, kad politiką kelią aukščiau taikos.
„Prezidentas D. Trumpas toliau sudarys taikos susitarimus, užbaigs karus ir gelbės gyvybes, – teigė S. Cheungas. – Jis turi filantropo širdį. Niekada nebus kito tokio kaip jis, kuris vien savo valios jėga gali nuversti kalnus“.
Norvegijos Nobelio komitetas praėjusį penktadienį prestižinę premiją skyrė M. C. Machado, įvertindamas jos kovą už demokratiją savo šalyje.
Kai kurie „karai“, kuriuos D. Trumpas priskiria savo nuopelnams, realiai nebuvo aktyvūs kariniai konfliktai.
Kaip rašo AP, kai kurie jų apskritai neperaugo į mūšius ar buvo simboliniai susitarimai. Baltieji rūmai į žurnalistų prašymus pakomentuoti D. Trumpo pareiškimus kol kas neatsakė.
„Aštuoni karai“, kuriuos, pasak Trumpo, jis užbaigė:
- Izraelio ir „Hamas“ konfliktas. Taikos susitarimas tarp Izraelio ir „Hamas“ pasiektas praėjus dvejiems metams po 2023 m. spalio 7 d. išpuolio, per kurį, pasak „Axios“, žuvo daugiau nei 67 tūkst. palestiniečių. Derybos vyko Egipte, o JAV atstovavo verslininkas Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris.
- Armėnija ir Azerbaidžanas. Rugpjūčio pradžioje abi šalys Baltuosiuose rūmuose pasirašė taikos susitarimą. Nors derybų metu fronte nevyko realių mūšių, D. Trumpas pareiškė, kad „Armėnija ir Azerbaidžanas dabar ilgai bus draugės“. Susitarime numatytas naujas tranzito kelias, pavadintas „Trumpo maršrutu tarptautinei taikai ir klestėjimui“.
- Kongo Demokratinė Respublika ir Ruanda. Birželį JAV tarpininkavo sudarant taikos susitarimą tarp Kongo ir Ruandos. Dokumentas buvo pasirašytas Baltuosiuose rūmuose, tačiau, kaip praneša CNN, padėtis regione iš esmės nepasikeitė – abi pusės viena kitą kaltina susitarimo pažeidimu.
- Izraelis ir Iranas. Birželį, po 12 dienų trukusio konflikto, D. Trumpas paskelbė tarpininkavęs pasirašant paliaubas tarp Izraelio ir Irano. Baltųjų rūmų teigimu, smūgiai sustabdė Irano branduolinę programą, tačiau įtampa išlieka.
- Indija ir Pakistanas. Gegužę D. Trumpas pareiškė pasiekęs „visišką ir nedelsiamą ugnies nutraukimą“ tarp Indijos ir Pakistano po susirėmimų Kašmyre. Indija, kuri paprastai nepripažįsta išorinio tarpininkavimo, D. Trumpo nuopelnų taip pat nepripažino. „Aš tai padariau remdamasis prekyba“, – aiškino D. Trumpas, teigdamas, kad grasinimas sustabdyti prekybos susitarimus padėjo sustabdyti smurtą.
- Kambodža ir Tailandas. Liepos mėnesį abi šalys susitarė dėl ugnies nutraukimo po penkias dienas trukusio pasienio konflikto. D. Trumpas teigė, kad JAV perspėjimas dėl galimų prekybos sankcijų padėjo sustabdyti kovas. Nepaisant to, susitarimas netrukus buvo pažeistas, o šalys vėl apkaltino viena kitą pažeidimais.
- Egiptas ir Etiopija. D. Trumpas dar pirmosios savo kadencijos metu bandė tarpininkauti ginče dėl Etiopijos Didžiosios renesanso užtvankos. Konfliktas niekada neperaugo į atvirus karo veiksmus, bet D. Trumpas tvirtina, kad be jo įsikišimo „karas būtų kilęs“.
- Serbija ir Kosovas. 2020 m. Trumpas tarpininkavo pasirašant vadinamąjį Vašingtono susitarimą – ribotą ekonominės normalizacijos susitarimą tarp Serbijos ir Kosovo. Nors santykiai išlieka įtempti, Kosovo premjeras Albinas Kurti per JT Generalinę Asamblėją pripažino, kad D. Trumpo įsikišimas padėjo išvengti rimtesnės eskalacijos šių metų pradžioje.
