Atskleidė Trumpo šeimos turtus: sumos – stulbinančios

Žurnalas „Forbes“ neseniai išnagrinėjo daugumos Trumpo šeimos narių investicijas ir pajamas, atskleisdamas, kaip kiekvienas iš jų toliau didina savo turtus — daugiausia dėl kriptovaliutų ir tarptautinių verslo sandorių, rašo people.com.
Šeimos susidomėjimas kriptovaliutomis, regis, prasidėjo nuo Barrono, kuris, būdamas 19-metis Niujorko universiteto studentas, jau sukaupė apie 150 mln. dolerių vertės turtą, skelbia „Forbes“.
Buvęs prezidentas pasakojo, kad būtent Barronas supažindino šeimą su žetonų (tokenų) pardavimų galimybėmis.
Turtas nuolat auga
Be apskaičiuoto turto, Barronas taip pat turi milijardus dar neužrakintų žetonų, kuriuos „Forbes“ vertina tik iš dalies, nes jie kol kas negali būti parduodami. Kai jie taps prieinami, Barrono turtas gali išaugti dar iki 525 mln. dolerių.
Kriptovaliutos yra pagrindinis pajamų šaltinis ir kitiems broliams – Donui Jr. (47 m.) ir Ericui (41 m.), kurių turtas siekia atitinkamai 500 mln. ir 750 mln. dolerių. Broliai kartu valdo kriptovaliutų kasimo įmonę American Bitcoin ir turi dalį World Liberty Financial akcijų. Gegužę jie lankėsi Viduriniuose Rytuose, kur sudarė susitarimą dėl Trumpo golfo aikštyno licencijos Katare.
Nors Barronas dar neaplenkė savo vyresniųjų brolių, jis jau lenkia vyriausiąją seserį Ivanką Trump (43 m.), kurios individualus turtas vertinamas apie 100 mln. dolerių. Tačiau Ivankos vyras Jaredas Kushneris (44 m.) užima antrąją vietą šeimos turtingiausiųjų sąraše – jo turtas 2025 m. viršijo 1 mlrd. dolerių. Tai nulėmė sėkminga privataus kapitalo įmonė Affinity Partners, šeimos nekilnojamojo turto verslas Kushner Companies ir ryšiai su Artimųjų Rytų investuotojais, užmegzti jam dirbant patarėju Baltuosiuose rūmuose.
Turtu aplenkė mamą
Barronas taip pat aplenkė savo motiną Melanią (55 m.), kurios metinės pajamos siekia apie 20 mln. dolerių – daugiausia iš knygų, viešų kalbų, dokumentinio filmo ir jos pačios sukurto memų žetono (meme coin).
Barrono sesuo Tiffany (31 m.) ir jos vyras Michaelis Boulos (28 m.) į „Forbes“ sąrašą nepateko. Nors Georgetowno universiteto teisės absolventė Tiffany retai viešina savo veiklą, Boulos yra verslo vadovas, kilęs iš pasiturinčios šeimos.
Žinoma, šeimos viršūnėje – Donaldas Trumpas, kurio turtas šiuo metu siekia 7,3 mlrd. dolerių. Vien per pastaruosius metus jis padidėjo 3 mlrd., todėl Trumpas užėmė 201 vietą „Forbes 400“ sąraše – net 118 pozicijų aukščiau nei 2024 m. Jo kriptoverslai (World Liberty Financial ir memų žetonas) atnešė apie 2 mlrd. dolerių, o tarptautinės licencijavimo sutartys pridėjo dar reikšmingą dalį.
Atrodo, kad Barronas tvirtai žengia tėvo pėdomis finansų pasaulyje.
Rugpjūtį, jaunas verslo studentas vasarą praleido susitikimuose su partneriais, dirbdamas prie technologinių projektų ir kurdamas planus savo verslui.
„Barronas aktyviai dirba prie savo finansinių interesų ir leidžia laiką su žmonėmis, su kuriais bendradarbiauja šioje srityje“, – sakė šaltinis.
Dar sausį artimas Trumpo šeimos politinis šaltinis teigė, kad Barroną „domina verslas apskritai – nekilnojamojo turto plėtra, pelningos investicijos ir sėkmingi projektai“.
„Jis turi savo idėjų, puikiai supranta, ko nori jo bendraamžiai, yra verslus, sumanus ir nebijantis pradėti savo karjeros“, – pridūrė šaltinis.
