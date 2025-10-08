Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

JAV žadant stabdyti finansinę karinę paramą Baltijos šalims, situaciją aptars komitetas

2025-10-08 06:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 06:24

Trečiadienį Seimo Užsienio reikalų komitetas (URK) renkasi į uždarą posėdį, kuriame aptars Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sprendimą nutraukti finansinę karinę paramą Baltijos šalims.

Remigijus Motuzas. ELTA / Ervin Rauluševičius

Trečiadienį Seimo Užsienio reikalų komitetas (URK) renkasi į uždarą posėdį, kuriame aptars Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sprendimą nutraukti finansinę karinę paramą Baltijos šalims.

1

„Mes svarstysime, kokia yra situacija dėl Baltijos saugumo iniciatyvos statuso“, – Eltai teigė URK pirmininkas Remigijus Motuzas.

Pasak jo, posėdyje dalyvaus Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos Valstijose, Užsienio reikalų bei Krašto apsaugos ministerijų atstovai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Išklausysime informaciją, kad galėtume įvertinti, kuriuo keliu mums toliau eiti. Mums yra labai svarbus politinis sprendimas, kad ta iniciatyva būtų finansuojama, kad tai būtų politinis gestas, jog JAV nesitraukia iš Baltijos šalių ir toliau skiria politinę paramą mūsų atgrasymo politikai“, – tvirtino komiteto vadovas.

„Mes tikimės paramos ir norime sukoordinuoti, kokios dar paramos reikėtų, kad ta iniciatyva išliktų“, – kalbėjo URK pirmininkas.

ELTA primena, kad rugsėjo pradžioje amerikiečių leidiniai „The Washington Post“ bei „Financial Times“ pranešė apie Baltųjų rūmų administracijos ketinimus nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims. 

Vakarų žiniasklaidoje skelbta, kad JAV administracijos pareigūnai esą informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą nebefinansuoti programų, skirtų su Rusija besiribojančių Rytų Europos šalių ginkluotųjų pajėgų apmokymui ir aprūpinimui.

JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. minėtai programai Europoje, kurios pagrindinės naudos gavėjos – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių. 

Donaldo Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo pačios gynybos.

