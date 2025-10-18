Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Cichanouskaja ragina Trumpą aktyviau remti demokratiją Baltarusijoje

2025-10-18 18:42 / šaltinis: BNS
2025-10-18 18:42

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja šeštadienį paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą labiau remti demokratiją jos šalyje.

Sviatlana Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja šeštadienį paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą labiau remti demokratiją jos šalyje.

7

Amsterdame naujienų agentūrai AFP duotame interviu ji kritikavo numatytas D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybas, planuojamas Vengrijos sostinėje.

Pasak Baltarusijos opozicijos lyderės, V. Putinas nėra rimtai nusiteikęs dėl derybų, kuriomis siekiama užbaigti daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusį mėnesį iš Baltarusijos kalėjimų paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių kaliniai. Jų paleidimas įvyko tuo metu, kai Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka siekia glaudesnių ryšių su D. Trumpu. 

„Žinoma, esame labai dėkingi prezidentui Trumpui ir jo asmeniniam įsitraukimui į šį humanitarinį politinių kalinių išlaisvinimo kelią“, – sakė S. Cichanouskaja.

Ji pridūrė, kad Vašingtonas tokiu būdu neįteisina autoritarinio A. Lukašenkos valdymo ir neprisideda prie JAV ir Baltarusijos santykių normalizavimo.

„Prezidentas Trumpas laikosi labiau sandorių požiūrio. Jam reikia sėkmės istorijų. Jis nori užtikrinti taiką daugelyje regionų. Ir mes, žinoma, sveikiname šias pastangas“, – duodama interviu AFP sakė ji. 

Tačiau Baltarusijos opozicijos lyderė perspėjo, kad A. Lukašenka turi „nuolatinį politinių kalinių šaltinį“. Pasak jos, kai paleidžiama 50 politinių kalinių, 150 sulaikoma.

Ji nurodė, kad D. Trumpas privalo pažvelgti į platesnį kontekstą ir pabrėžė, jog be laisvos Baltarusijos regione nebus taikos.

„Mūsų užduotis – paaiškinti, kad kalbama ne tik apie (politinius) įkaitus. Tai susiję su visa mūsų šalies ateitimi. O demokratinė Baltarusija atitinka ir JAV interesus“, – sakė S. Cichanouskaja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

o aš galvoju
o aš galvoju
2025-10-18 18:46
Baltarusijos demokratai, vienykitės savo Tėvynėj. Būdami svetur demokratijos neiškovosit. Jūs čia tik durnių voliojat, daugiau nieko. Lietuva negali jūsų visų priimti. Ir velnias žino, kiek čia visokių jau prilindę.
Atsakyti
gedas
gedas
2025-10-18 19:04
butu gerai,jei tuos humanitarinius kalinius pasiimtu jav.o tai vis krauna ir krauna ant lietuviu sprando..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
