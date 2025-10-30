Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkų naikintuvai vėl kilo į orą: virš Baltijos jūros perimtas Rusijos lėktuvas

2025-10-30 17:04 / šaltinis: BNS
2025-10-30 17:04

Lenkų naikintuvai perėmė dar vieną Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros, ketvirtadienį pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinė vadovybė (DORSZ). 

Lenkų naikintuvai vėl kilo į orą: virš Baltijos perimtas Rusijos lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

Lenkų naikintuvai perėmė dar vieną Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros, ketvirtadienį pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinė vadovybė (DORSZ). 

REKLAMA
0

DORSZ socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad šio incidento metu buvo aktyvuoti turimi ištekliai ir pajėgumai. 

„Buvo pasitelktos budinčios naikintuvų poros ir išankstinio perspėjimo lėktuvas, o antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – sakoma DORSZ išplatintame pareiškime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

DORSZ pridūrė, kad oro pajėgų operacija buvo baigta 10 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku. 

REKLAMA
REKLAMA

Lenkų naikintuvai MiG-29 perėmė Rusijos žvalgybinius orlaivius virš Baltijos jūros

Vėliau ketvirtadienį šią informaciją patvirtino Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas. Jis nurodė, kad tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį lenkų naikintuvai MiG-29 perėmė Rusijos žvalgybinius orlaivius virš Baltijos jūros.

Trečiadienį DORSZ pranešė, kad MiG-29 identifikavo ir palydėjo Rusijos lėktuvą Il-20, vykdantį žvalgybinį skrydį virš tarptautinės Baltijos jūros oro erdvės.

Vadovybė nurodė, kad orlaivis nepažeidė Lenkijos oro erdvės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų (nuotr. SCANPIX)
NATO naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo patruliuoti, tris kartus – atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių
Lenkija (nuotr. SCANPIX)
Lenkija sureagavo į Lietuvos oro erdvės pažeidimą (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų