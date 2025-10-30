Lenkų naikintuvai vėl kilo į orą: virš Baltijos jūros perimtas Rusijos lėktuvas

DORSZ socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad šio incidento metu buvo aktyvuoti turimi ištekliai ir pajėgumai.
„Buvo pasitelktos budinčios naikintuvų poros ir išankstinio perspėjimo lėktuvas, o antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė aukščiausią parengties lygį“, – sakoma DORSZ išplatintame pareiškime.
DORSZ pridūrė, kad oro pajėgų operacija buvo baigta 10 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku.
Lenkų naikintuvai MiG-29 perėmė Rusijos žvalgybinius orlaivius virš Baltijos jūros
Vėliau ketvirtadienį šią informaciją patvirtino Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas. Jis nurodė, kad tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį lenkų naikintuvai MiG-29 perėmė Rusijos žvalgybinius orlaivius virš Baltijos jūros.
Trečiadienį DORSZ pranešė, kad MiG-29 identifikavo ir palydėjo Rusijos lėktuvą Il-20, vykdantį žvalgybinį skrydį virš tarptautinės Baltijos jūros oro erdvės.
Vadovybė nurodė, kad orlaivis nepažeidė Lenkijos oro erdvės.
