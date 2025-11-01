 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šotokan karatė federacijos sportininkai sužibėjo Europos čempionate Rygoje

2025-11-01 10:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 10:33

Latvijos sostinėje Rygoje vyko WUKF karatė ir kobudo Europos čempionatas, kuris sutraukė daugiau nei 1200 sportininkų iš 22 šalių. Tai buvo aukšto lygio turnyras, kuriame savo jėgas išbandė įvairių karatė stilių atstovai.

shotokan.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Latvijos sostinėje Rygoje vyko WUKF karatė ir kobudo Europos čempionatas, kuris sutraukė daugiau nei 1200 sportininkų iš 22 šalių. Tai buvo aukšto lygio turnyras, kuriame savo jėgas išbandė įvairių karatė stilių atstovai.

0

Lietuvai šiame čempionate atstovavo Lietuvos šotokan karatė federacijos (LSKF) rinktinė, kurią sudarė „Alfa“, „Asahi“ ir „Wazari“ klubų sportininkai. Komandai asistavo treneriai Alfonsas Valuntonis ir Mantas Kazlauskas.

Puikiai pasirodė jaunieji Lietuvos kovotojai – sidabro medalius savo amžiaus grupių kumitė rungtyse iškovojo Simonas Kudirka ir Adas Valionis, o bronzos medalį pelnė Joris Čumašenko.

Per žingsnį nuo apdovanojimų liko Pijus Šukys, kuris šotokan kata rungtyje užėmė ketvirtą vietą. Kiti Lietuvos sportininkai taip pat kovojo garbingai – iškovojo pergalių pirmajame etape, tačiau į kitus etapus nepateko.

LSKF prezidentas Alfonsas Valuntonis pažymėjo, kad čempionatas buvo itin aukšto lygio: „Tai buvo stiprus, įvairių stilių karatė atstovus subūręs turnyras. Mūsų sportininkams tai puiki patirtis ir dar didesnė motyvacija tobulėti toliau.“

