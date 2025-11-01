Lietuvos šotokan karatė federacijos sportininkai sužibėjo Europos čempionate Rygoje

Lietuvai šiame čempionate atstovavo Lietuvos šotokan karatė federacijos (LSKF) rinktinė, kurią sudarė „Alfa“, „Asahi“ ir „Wazari“ klubų sportininkai. Komandai asistavo treneriai Alfonsas Valuntonis ir Mantas Kazlauskas.
Puikiai pasirodė jaunieji Lietuvos kovotojai – sidabro medalius savo amžiaus grupių kumitė rungtyse iškovojo Simonas Kudirka ir Adas Valionis, o bronzos medalį pelnė Joris Čumašenko.
Per žingsnį nuo apdovanojimų liko Pijus Šukys, kuris šotokan kata rungtyje užėmė ketvirtą vietą. Kiti Lietuvos sportininkai taip pat kovojo garbingai – iškovojo pergalių pirmajame etape, tačiau į kitus etapus nepateko.
LSKF prezidentas Alfonsas Valuntonis pažymėjo, kad čempionatas buvo itin aukšto lygio: „Tai buvo stiprus, įvairių stilių karatė atstovus subūręs turnyras. Mūsų sportininkams tai puiki patirtis ir dar didesnė motyvacija tobulėti toliau.“
