 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos riedslidžių taurės sezonas baigėsi Anykščiuose: bendroje įskaitoje triumfavo Strolia ir Savickaitė

2025-11-01 10:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 10:31

Anykščiuose, prie Medžių Lajų tako, vyko finalinis 2025 m. Lietuvos riedslidžių taurės etapas, kuriame dalyviai rungėsi bendro starto distancijos laisvu stiliumi rungtyje.

Anykščių sporto centro nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Anykščiuose, prie Medžių Lajų tako, vyko finalinis 2025 m. Lietuvos riedslidžių taurės etapas, kuriame dalyviai rungėsi bendro starto distancijos laisvu stiliumi rungtyje.

REKLAMA
0

Vyrų elito grupėje 18 km lenktynes laimėjo Tautvydas Strolia (47:14 min.). Antras finišavo Matas Gražys (47:57), trečias – Daujotas Jonikas (50:59).

Moterų elito grupės dalyvėms reikėjo įveikti 12 km trasą, o pergalę šventė Emilija Tamoševičiūtė (33:55). Antra buvo Eglė Savickaitė (34:00), dramatiškai aplenkusi Ievą Dainytę (34:01).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendroje sezono įskaitoje tarp vyrų triumfavo 146 taškus surinkęs T. Strolia. Antras buvo D. Jonikas (135), trečias – M. Gražys (132). T. Strolia ir Modestas Vaičiulis laimėjo po 2 etapus iš 4. Tiesa, M. Vaičiulis tik dviejuose etapuose ir rinko taškus, todėl bendroje įskaitoje liko 5-as.

Tarp moterų nugalėjo E. Savickaitė (146), aplenkusi E. Tamoševičiūtę (143) ir I. Dainytę (138). E. Savickaitė ir E. Tamoševičiūtė laimėjo po 2 etapus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų