Lietuvos riedslidžių taurės sezonas baigėsi Anykščiuose: bendroje įskaitoje triumfavo Strolia ir Savickaitė

Vyrų elito grupėje 18 km lenktynes laimėjo Tautvydas Strolia (47:14 min.). Antras finišavo Matas Gražys (47:57), trečias – Daujotas Jonikas (50:59).
Moterų elito grupės dalyvėms reikėjo įveikti 12 km trasą, o pergalę šventė Emilija Tamoševičiūtė (33:55). Antra buvo Eglė Savickaitė (34:00), dramatiškai aplenkusi Ievą Dainytę (34:01).
Bendroje sezono įskaitoje tarp vyrų triumfavo 146 taškus surinkęs T. Strolia. Antras buvo D. Jonikas (135), trečias – M. Gražys (132). T. Strolia ir Modestas Vaičiulis laimėjo po 2 etapus iš 4. Tiesa, M. Vaičiulis tik dviejuose etapuose ir rinko taškus, todėl bendroje įskaitoje liko 5-as.
Tarp moterų nugalėjo E. Savickaitė (146), aplenkusi E. Tamoševičiūtę (143) ir I. Dainytę (138). E. Savickaitė ir E. Tamoševičiūtė laimėjo po 2 etapus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!