Buvęs UFC čempionas išgyveno siaubingą avariją: parodė, kas liko iš automobilio

Kovotojas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti avarijos padariniai. Laimei, 37-erių metų sportininkas patvirtino, kad jam viskas gerai.
D. Figueiredo pilkas „Range Rover Discovery“ gulėjo ant šono, išdaužytais langais. Taip pat buvo parodytas sidabrinis „Toyota“ sedanas, kurio priekinė dalis buvo stipriai apgadinta.
Prie vaizdo įrašo kovotojas portugališkai parašė, kad „moteris, dideliu greičiu, akivaizdžiai bandžiusi pabėgti“, dideliu greičiu važiavo iš šalutinio kelio ir trenkėsi į jo automobilį.
Vėlesniame įraše jis parodė, kad moteris nesustojo sankryžoje prie „STOP“ ženklo, prieš atsitrenkdama į D. Figueiredo automobilį.
„Ačiū Dievui, mums viskas gerai, atrodo, merginai taip pat. Dabar belieka sutvarkyti visus formalumus“, – rašė kovotojas.
D. Figueiredo yra dukart UFC visų lengviausio svorio kategorijos čempionas, nuo 2023 m. kovojantis lengviausio svorio kategorijoje (iki 135 svarų arba 61,2 kg). Spalį jis skirtingu teisėjų sprendimu įveikė Montelį Jacksoną ir iškovojo pirmąją pergalę nuo 2024 m. rugpjūčio.
