Legendinė Ronda Rousey apie pralaimėjimusL: kodėl MMA legendos greitai pamirštamos ir kas jas skiria nuo WWE žvaigždžių?

R. Rousey yra plačiai laikoma viena didžiausių čempionių UFC istorijoje ir jau įtraukta į organizacijos šlovės muziejų bei buvo tokia jėga, kuri beveik viena privertė Dana White’ą priimti moteris į UFC. Ji buvo daugkartinė čempionė ir kartu su Conoru McGregoru tapo viena iš dviejų daugiausiai parduodančių bei įtakingiausių kovotojų UFC istorijoje.
Vis dėlto jos karjera baigėsi dviem pralaimėjimais nokautais iš eilės – prieš Holly Holm ir Amandą Nunes, o R. Rousey iš pirmų eilių pamatė, kaip greitai sportas gali nuo tavęs nusisukti, kai iš pačios viršūnės krenti į dugną.
„MMA gerbėjai ir žiniasklaida yra pati didžiausia „ką tu padarei mums pastaruoju metu“ auditorija iš visų sportų“, – sakė R. Rousey. – Pažiūrėkite į WWE – jie turi didžiulę pagarbą savo legendoms. O MMA pasaulyje vos tik tu nebesi viršuje, iškart tampi niekuo ir tarsi niekada niekuo nebuvai.“
R. Rousey teigė, kad perėjimas iš UFC į WWE jai tapo vertinga pamoka – ji savo akimis pamatė didžiulį skirtumą tarp to, kaip gerbėjai elgiasi su profesionalaus imtynių pasaulio legendomis, ir to, kaip traktuojami buvę UFC čempionai.
Kol tokios superžvaigždės kaip „Triple H“, Shawnas Michaelsas ar „Undertakeris“ WWE vis dar šlovinami, R. Rousey matė, kaip po pralaimėjimų greitai fanai ir žiniasklaida pamiršta net didžiausius UFC čempionus.
„Kai Chuckas Liddellas buvo viršūnėje – „Jis geriausias, jis geriausias“. Vos tik pralaimėjo – „Chuckas Liddellas nieko vertas, jis niekada nieko nebuvo vertas“. Apie „Rampage“ Jacksoną kalbėta – „O Dieve, jis naujasis Mike’as Tysonas, toks nuostabus!“ Vos tik pralaimėjo – „Rampage’as“ nieko vertas, niekada nebuvo vertas“. Georgesas St-Pierre’as – „O, pralaimėjo? Nieko vertas, niekada nebuvo vertas“. Andersonas Silva – o Dieve, jis buvo beveik mitinė būtybė, tarsi ninzė, kuris hipnotizuodavo visus priešininkus. Vos tik pralaimėjo – „Andersonas nieko vertas, niekada nebuvo vertas“. Fiodoras Jemeljanenko – vienas visų laikų geriausių, o vos tik pralaimėjo – „Fiodoras nieko vertas, niekada nebuvo vertas“, – kalbėjo R. Rousey.
Kovotoja atskirai paminėjo buvusį UFC lengvo svorio čempioną Chabibą Nurmagomedovą ir tai, kaip šis išlaikė didžiulę pagarbą net ir po karjeros pabaigos.
Pasak R. Rousey, visa tai įmanoma tik todėl, kad Ch. Nurmagomedovas pasitraukė iš sporto būdamas nenugalėtas ir vis dar turėdamas čempiono diržą, nes viena pralaimėta kova viską būtų pakeitusi.
„Manau, vienintelė priežastis, kodėl MMA gerbėjai taip jį garbina yra ta, kad jis pasitraukė dar nepasiekęs savo ribos, – pareiškė R. Rousey. – Jeigu jis būtų tęsęs kovas iki tol, kol pralaimėtų, visi sakytų: „Chabibas nieko vertas, niekada nebuvo vertas“.
Jie tokie su visais. Pasakyk bent vieną buvusį čempioną, kuris šiandien turėtų tokį pat pagarbos lygį, kokį turi dabartiniai čempionai. Tai liūdna, nes toks požiūris skatina kovotojus pasitraukti dar savo pike, išsinešti visą pagarbą kartu su savimi, o ne perduoti ją kitam, kuris perims estafetę.“
Kalbėdama apie savo karjerą, R. Rousey ne kartą buvo sakiusi, kad nori išeiti nenugalėta, jog būtų laikoma visų laikų geriausia, tačiau, pasirodo, tikrasis motyvas buvo dar gilesnis.
Ji tikėjosi, kad pasitraukusi nepatyrusi nė vieno pralaimėjimo bus prisimenama su pagarba ir dėkingumu – tiek kovotojų, tiek fanų, tiek žiniasklaidos.
„Norėjau išeiti nenugalėta, nes labai bijojau, kad viskas, ką pasiekiau, taps niekuo, jei kada nors pralaimėsiu, – sakė R. Rousey. – Turėjau išeiti be pralaimėjimų, bet kai perėjau į WWE, supratau, kad ten viskas kitaip – turi išeiti po pralaimėjimo.
Kiekvienas WWE kovotojas turi baigti karjerą po pralaimėjimo, nes turi perduoti tą fakelą kitam. O MMA kovotojai bando tą fakelą nusinešti su savimi, nes bijo, kaip gerbėjai į tai reaguos.“
Nors dauguma kovotojų vis tiek baigia karjeras po pralaimėjimų, R. Rousey tiki, kad kai kurie iškiliausi čempionai ateityje gali pakeisti šią tendenciją, jei norės palikti tikrą palikimą.
Be to, ji mano, kad dauguma žmonių, komentuojančių MMA, patys niekada nėra to darę ir dėl to nesupranta, per ką sportininkai praeina.
„Daug gerbėjų niekada nėra kovoję, – sakė R. Rousey. – Tai ne futbolas, kur daugelis žiūrinčiųjų yra bent kartą žaidę. Jie nesupranta, koks trumpas sportininko galiojimo laikas ir kaip kiekviena kova tave keičia. Net jei iš kovos neišėjai sužeistas, po treniruočių stovyklos niekada nebūni sveikas.
Negali to tęsti ilgai. Tai žmogaus kūnas, tu patiri smūgius į galvą, tai tavo smegenys. Mes negalime jų sustiprinti ar sukietinti. Yra riba, kiek žmogus gali atlaikyti. O kai tik kas nors tą ribą pasiekia – jis vėl tampa niekuo, tarsi niekada niekuo ir nebuvo.“
