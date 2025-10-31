Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Olimpinis imtynių čempionas Gable’as Stevesonas per 15 sekundžių nokautavo varžovą ir kreipėsi į UFC

2025-10-31 11:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 11:19

Tokijo olimpinių žaidynių imtynių aukso medalininkas Gable’as Stevesonas pastaraisiais metais jau buvo išbandęs save tiek profesionaliame imtynių pasaulyje, tiek NFL, tačiau du pastaruosius mėnesius jis vėl priminė kovinio sporto bendruomenei, kodėl ilgą laiką buvo laikomas vienu perspektyviausių ir pavojingiausių kovotojų JAV.

Gable'as Stevensonas | Organizatorių nuotr.

Tokijo olimpinių žaidynių imtynių aukso medalininkas Gable’as Stevesonas pastaraisiais metais jau buvo išbandęs save tiek profesionaliame imtynių pasaulyje, tiek NFL, tačiau du pastaruosius mėnesius jis vėl priminė kovinio sporto bendruomenei, kodėl ilgą laiką buvo laikomas vienu perspektyviausių ir pavojingiausių kovotojų JAV.

REKLAMA
0

Vos prieš mėnesį gimtojoje Minesotoje vykusiame „LFA 217“ turnyre G. Stevesonas dominavo ir pirmame raunde „ground and pound“ būdu nokautavo Bradeną Petersoną, o ketvirtadienį jis dar labiau nustebino, kai tapo pagrindinės kovos dalyviu Mike’o Perry vadovaujamoje naujoje „Dirty Boxing Championship“ organizacijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors smūgiavimas nebuvo stiprioji G. Stevensono pusė, tačiau vos po kelių sekundžių nuo kovos su Billy Swansonu pradžios, jis be vargo parbloškė varžovą galingais smūgiais iš apačios ir per 15 sekundžių užfiksavo triuškinamą nokautą.

REKLAMA
REKLAMA

G. Stevessonas pateko į istoriją 2020 m. olimpinėse žaidynėse, kai vos 21-erių tapo jauniausiu laisvųjų imtynių svorio kategorijos iki 125 kg olimpiniu čempionu. Dviejų NCAA titulų ir dviejų „Dan Hodge Trophy“ apdovanojimų savininkas jau dabar laikomas vienu labiausiai dominuojančiu šio laikmečio imtynininkų.

REKLAMA
REKLAMA

Turėdamas dvi profesionalias pergales savo sąskaitoje, ringo kampe turėdamas UFC legendą Joną Jonesą, o UFC talentų atrankos viceprezidentui Mickui Maynardui sėdint pirmoje eilėje, amerikietis po kovos išsiuntė aiškią žinutę UFC organizatoriams.

„Jaučiuosi fantastiškai“, – po kovos sakė G. Stevessonas. – „Atėjau į aplinką, kuri man nebuvo pažįstama, bet tikiuosi, kad priverčiau jus mane pamilti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiek daug jaudulio prieš kovą, tiek daug žodinių provokacijų – reikėjo įveikti daug kliūčių. Tikiuosi, parodžiau pasauliui, kad galiu ir smūgiuoti.

Mickai, matei tik truputį, bet tikiuosi, kad netrukus parodysiu daug daugiau.“

G. Stevessono nokautas nebuvo vienintelis įspūdingas ketvirtadienio vakaro momentas. UFC veteranas Bryanas Battle’as be pasigailėjimo sumušė Nicką Kohringą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų