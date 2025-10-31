Olimpinis imtynių čempionas Gable’as Stevesonas per 15 sekundžių nokautavo varžovą ir kreipėsi į UFC

Vos prieš mėnesį gimtojoje Minesotoje vykusiame „LFA 217“ turnyre G. Stevesonas dominavo ir pirmame raunde „ground and pound“ būdu nokautavo Bradeną Petersoną, o ketvirtadienį jis dar labiau nustebino, kai tapo pagrindinės kovos dalyviu Mike’o Perry vadovaujamoje naujoje „Dirty Boxing Championship“ organizacijoje.
Nors smūgiavimas nebuvo stiprioji G. Stevensono pusė, tačiau vos po kelių sekundžių nuo kovos su Billy Swansonu pradžios, jis be vargo parbloškė varžovą galingais smūgiais iš apačios ir per 15 sekundžių užfiksavo triuškinamą nokautą.
That didn’t take long! Gable Steveson gets it done in 13 seconds 👊 #DBX4 pic.twitter.com/YTKaBycJ1KREKLAMA— Uncrowned (@uncrownedcombat) October 31, 2025
G. Stevessonas pateko į istoriją 2020 m. olimpinėse žaidynėse, kai vos 21-erių tapo jauniausiu laisvųjų imtynių svorio kategorijos iki 125 kg olimpiniu čempionu. Dviejų NCAA titulų ir dviejų „Dan Hodge Trophy“ apdovanojimų savininkas jau dabar laikomas vienu labiausiai dominuojančiu šio laikmečio imtynininkų.
Turėdamas dvi profesionalias pergales savo sąskaitoje, ringo kampe turėdamas UFC legendą Joną Jonesą, o UFC talentų atrankos viceprezidentui Mickui Maynardui sėdint pirmoje eilėje, amerikietis po kovos išsiuntė aiškią žinutę UFC organizatoriams.
„Jaučiuosi fantastiškai“, – po kovos sakė G. Stevessonas. – „Atėjau į aplinką, kuri man nebuvo pažįstama, bet tikiuosi, kad priverčiau jus mane pamilti.
Tiek daug jaudulio prieš kovą, tiek daug žodinių provokacijų – reikėjo įveikti daug kliūčių. Tikiuosi, parodžiau pasauliui, kad galiu ir smūgiuoti.
Mickai, matei tik truputį, bet tikiuosi, kad netrukus parodysiu daug daugiau.“
G. Stevessono nokautas nebuvo vienintelis įspūdingas ketvirtadienio vakaro momentas. UFC veteranas Bryanas Battle’as be pasigailėjimo sumušė Nicką Kohringą.
Bryan Battle survives early trouble and ends it in the 1st round 👀💥 #DBX4 pic.twitter.com/mhmvhMJPp6— Uncrowned (@uncrownedcombat) October 31, 2025
