„Dodgers“ po dramatiškos kovos laimėjo Toronte ir apgynė MLB čempionų titulą

„Dodgers“ superfinalo serijoje 2-3 buvo atsilikę nuo Toronto „Blue Jays“, bet Kanadoje sugebėjo iškovoti 2 pergales paeiliui (4-3). Septintosiose rungtynėse prireikė ir 2 pratęsimo kėlinukų, kol „Dodgers“ galiausiai laimėjo rezultatu 5:4.
Trečiajame kėlinuke Bo Bichette‘as atliko „home run“ smūgį ir uždirbo komandai net 3 taškus, nes tuo metu bazes jau buvo užėmę George‘as Springeris bei Vladimiras Guerrero jaunesnysis (0:3). 4-ajame kėlinuke po Teoscaro Hernandezo smūgio pirmą tašką „Dodgers“ ekipai pelnė Willas Smithas (1:3). 6-ajame kėlinuke po Tommy Edmano smūgio į „namų“ bazę atbėgo Mookie Bettsas (2:3), bet „Blue Jays“ tame pačiame kėlinuke susigrąžino saugesnį pranašumą, kai gerą smūgį atlikęs Andresas Gimenezas padėjo pelnyti tašką Ernie Clementui (2:4).
Aštuntajame kėlinuke Maxo Muncy „home run“ smūgis sumažino deficitą iki minimumo (3:4). Devintajame kėlinuke „Dodgers“ jau neturėjo kur trauktis ir juos išgelbėjo Miguelio Rojaso „home run“ smūgis, išplėšęs pratęsimą (4:4).
Vienuoliktajame kėlinuke W. Smithas pasižymėjo „home run“ smūgiu (5:4). Nedaug trūko, kad „Blue Jays“ dar išsigelbėtų, nes V. Guerrero jaunesnysis buvo nubėgęs iki trečios bazės. Visgi, „Dodgers“ apsigynė ir šventė neįtikėtiną pergalę.
„Dodgers“ apgynė pernai iškovotą titulą, o per visą franšizės istoriją MLB čempionais tapo 9-ą sykį. Daugiau titulų turi tik Niujorko „Yankees“ (27) bei Sent Luiso „Cardinals“ (11). MLB čempionų titulo niekas nebuvo apgynęs nuo „Yankees“ dominavimo laikų 2000 m.
Naudingiausiu finalo serijos žaidėju tapo „Dodgers“ metikas Yoshinobu Yamamoto. Būtent Y. Yamamoto septintosiose serijos rungtynėse puikiai žaidė lemiamais momentais. Jis į aikštę buvo mestas 9-ojo kėlinuko pabaigoje ir neleido varžovams pelnyti daugiau taškų.
