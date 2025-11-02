 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Real“ laimėjo prieš Saragosos ekipą Ispanijos čempionate

2025-11-02 15:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 15:40

Ispanijos čempionate pergalę iškovojo Madrido „Real“ (4/1) klubas, kuris išvykoje 95:83 (27:20, 21:25, 25:23, 22:15) nugalėjo Saragosos „Casademont“ (2/3) krepšininkus.

Madrido ekipa pasiekė pergalę

Ispanijos čempionate pergalę iškovojo Madrido „Real" (4/1) klubas, kuris išvykoje 95:83 (27:20, 21:25, 25:23, 22:15) nugalėjo Saragosos „Casademont" (2/3) krepšininkus.

0

Madrido komandai Walteris Tavaresas pelnė 16 taškų (7/7 dvit.), Gabrielis Deckas (6 atk. kam.) ir Trey’us Lylesas (9 atk. kam.) surinko po 13.

Pralaimėjusiems Santiago Yusta įmetė 30 taškų (8/12 dvit.), Trae Bellas-Haynesas surinko 21 (6/20 metimai).

Eurolygoje „Real“ laukia rungtynės išvykoje su Barselonos „Barcelona“ klubu.

