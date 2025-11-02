„Real“ laimėjo prieš Saragosos ekipą Ispanijos čempionate

Madrido komandai Walteris Tavaresas pelnė 16 taškų (7/7 dvit.), Gabrielis Deckas (6 atk. kam.) ir Trey’us Lylesas (9 atk. kam.) surinko po 13.
Pralaimėjusiems Santiago Yusta įmetė 30 taškų (8/12 dvit.), Trae Bellas-Haynesas surinko 21 (6/20 metimai).
Eurolygoje „Real“ laukia rungtynės išvykoje su Barselonos „Barcelona“ klubu.
