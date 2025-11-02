Jasikevičiaus vadovaujama „Fenerbahče“ pranoko Cowano atstovaujamą ekipą

Nugalėtojams Tarikas Biberovičius pelnė 18 taškų (4/5 tritaškiai, 7 atk. kam.), Devonas Hallas – 16 (5 rez. perd.), Melih Mahmutoglu – 14 (4/8 tritaškiai), Armando Bacotas pridėjo 11.
Pralaimėjusiems buvęs Vilniaus „Wolves“ gynėjas Anthony Cowanas įmetė 19 taškų (3/9 tritaškiai, 5 rez. perd.), Francisco Cruzas – 17, Justinas Cobbsas – 12 (6 rez. perd.), Gabrielis Olaseni surinko 10 (7 atk. kam., 6 rez. perd.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!