  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sportas > Krepšinis > Europa

Jasikevičiaus vadovaujama „Fenerbahče“ pranoko Cowano atstovaujamą ekipą

2025-11-02 19:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 19:11

Pergalę Turkijos lygoje pasiekė Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo „Fenerbahče“ (5/1) krepšininkai, kurie išvykoje 87:78 (17:22, 28:20, 20:15, 22:21) nugalėjo Mersino „Spor“ (2/4) komandą.

T.Biberovičius žaidė rezultatyviai

Nugalėtojams Tarikas Biberovičius pelnė 18 taškų (4/5 tritaškiai, 7 atk. kam.), Devonas Hallas – 16 (5 rez. perd.), Melih Mahmutoglu – 14 (4/8 tritaškiai), Armando Bacotas pridėjo 11.

0

Nugalėtojams Tarikas Biberovičius pelnė 18 taškų (4/5 tritaškiai, 7 atk. kam.), Devonas Hallas – 16 (5 rez. perd.), Melih Mahmutoglu – 14 (4/8 tritaškiai), Armando Bacotas pridėjo 11.

Pralaimėjusiems buvęs Vilniaus „Wolves“ gynėjas Anthony Cowanas įmetė 19 taškų (3/9 tritaškiai, 5 rez. perd.), Francisco Cruzas – 17, Justinas Cobbsas – 12 (6 rez. perd.), Gabrielis Olaseni surinko 10 (7 atk. kam., 6 rez. perd.).

