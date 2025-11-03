Buzelis vėl buvo ryškus, bet „Bulls“ patyrė pirmą sezono pralaimėjimą

Lietuvio ekipa išvykoje 116:128 (24:34, 36:34, 29:37, 27:23) krito prieš Niujorko „Knicks“ (3/3).
„Knicks“ dviem spurtais atsiplėšti mėgino dar iki ilgosios pertraukos, bet „buliai“ užgesino abu gaisrus. Vis dėlto antroji mačo pusė visiškai priklausė Niujorko klubui, pabėgusiam 119:94 ir finišavusiam užtikrintai.
M.Buzelis per 31 minutę surinko 14 taškų (1/5 dvitaškių, 4/6 tritaškių), 7 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį bei pražangą.
Lietuvio žaistas minutes „Bulls“ laimėjo penkiais taškais – tai tapo geriausiu rodikliu komandoje ir vieninteliu teigiamu pasirodymu tarp starto penketų žaidėjų.
„Bulių“ negelbėjo ir trigubas Josho Giddey dublis – 38 minutės, 23 taškai (9/14 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 12 atkovotų, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų bei 2 pražangos.
Šeimininkus į pergalę vedė Jalenas Brunsonas, per 32 minutes surinkęs 31 tašką (6/11 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 7/7 baudų metimų), 5 atkovotus, 2 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.
Abi komandos tritaškius metė geresniu nei 42 procentų taiklumu (20/42 ir 17/40), o ryškiausiu „Knicks“ pranašumu tapo dvigubai dažnesni baudų metimai (22/22 prieš 9/11).
Niujorko klubas lieka namie, kur priims svečius iš Vašingtono, „Bulls“ savo arenoje sutiks Filadelfijos „76ers“ (5/1).
„Bulls“: Joshas Giddey 23 (12 atk. kam., 12 rez. perd.), Nikola Vučevičius 17 (14 atk. km., 4 rez. perd.), Tre Jonesas 15 (5 rez. perd.), Isaacas Okoro (7 atk. kam., 4/6 tritaškių) ir Matas Buzelis po 14, Jalenas Smithas 12 (5 atk. kam.), Patrickas Williamsas 11.
„Knicks“: Jalenas Brunsonas 31 (5 atk. kam., 4/11 tritaškių), O.G.Anunoby 21 (4 rez. perd., 3/7 tritaškių), Karlas-Anthony Townsas 20 (15 atk. kam., 5 rez. perd.), Jordanas Clarksonas 15 (3/6 tritaškių), Joshas Hartas 14 (9 atk. kam.), Mikalas Bridgesas 10 (5 atk. kam., 9 rez. perd.).
Kiti rezultatai:
Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/6) 106:137 Oklahomos „Thunder“ (7/0)
Filadelfijos „76ers“ (5/1) 129:105 Bruklino „Nets“ (0/6)
Jutos „Jazz“ (2/4) 103:126 Šarlotės „Hornets“ (3/4)
Atlantos „Hawks“ (3/4) 109:117 Klivlando „Cavaliers“ (4/3)
Memfio „Grizzlies“ (3/4) 104:117 Toronto „Raptors“ (3/4)
San Antonijaus „Spurs“ (5/1) 118:130 Fynikso „Suns“ (3/4)
Majamio „Heat“ (3/3) 120:130 Los Andželo „Lakers“ (5/2)
