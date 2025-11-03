 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis vėl buvo ryškus, bet „Bulls“ patyrė pirmą sezono pralaimėjimą

2025-11-03 08:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 08:16

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pirmąją sezono nesėkmę patyrė Čikagos „Bulls“ (5/1) su Matu Buzeliu.

M.Buzelis iki pergalės neatvedė (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pirmąją sezono nesėkmę patyrė Čikagos „Bulls“ (5/1) su Matu Buzeliu.

REKLAMA
0

Lietuvio ekipa išvykoje 116:128 (24:34, 36:34, 29:37, 27:23) krito prieš Niujorko „Knicks“ (3/3).

„Knicks“ dviem spurtais atsiplėšti mėgino dar iki ilgosios pertraukos, bet „buliai“ užgesino abu gaisrus. Vis dėlto antroji mačo pusė visiškai priklausė Niujorko klubui, pabėgusiam 119:94 ir finišavusiam užtikrintai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Buzelis per 31 minutę surinko 14 taškų (1/5 dvitaškių, 4/6 tritaškių), 7 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį bei pražangą.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvio žaistas minutes „Bulls“ laimėjo penkiais taškais – tai tapo geriausiu rodikliu komandoje ir vieninteliu teigiamu pasirodymu tarp starto penketų žaidėjų.

REKLAMA

„Bulių“ negelbėjo ir trigubas Josho Giddey dublis – 38 minutės, 23 taškai (9/14 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 12 atkovotų, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų bei 2 pražangos.

Šeimininkus į pergalę vedė Jalenas Brunsonas, per 32 minutes surinkęs 31 tašką (6/11 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 7/7 baudų metimų), 5 atkovotus, 2 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.

REKLAMA
REKLAMA

Abi komandos tritaškius metė geresniu nei 42 procentų taiklumu (20/42 ir 17/40), o ryškiausiu „Knicks“ pranašumu tapo dvigubai dažnesni baudų metimai (22/22 prieš 9/11).

Niujorko klubas lieka namie, kur priims svečius iš Vašingtono, „Bulls“ savo arenoje sutiks Filadelfijos „76ers“ (5/1).

„Bulls“: Joshas Giddey 23 (12 atk. kam., 12 rez. perd.), Nikola Vučevičius 17 (14 atk. km., 4 rez. perd.), Tre Jonesas 15 (5 rez. perd.), Isaacas Okoro (7 atk. kam., 4/6 tritaškių) ir Matas Buzelis po 14, Jalenas Smithas 12 (5 atk. kam.), Patrickas Williamsas 11.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Knicks“: Jalenas Brunsonas 31 (5 atk. kam., 4/11 tritaškių), O.G.Anunoby 21 (4 rez. perd., 3/7 tritaškių), Karlas-Anthony Townsas 20 (15 atk. kam., 5 rez. perd.), Jordanas Clarksonas 15 (3/6 tritaškių), Joshas Hartas 14 (9 atk. kam.), Mikalas Bridgesas 10 (5 atk. kam., 9 rez. perd.).

Kiti rezultatai:

Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/6) 106:137 Oklahomos „Thunder“ (7/0)

Filadelfijos „76ers“ (5/1) 129:105 Bruklino „Nets“ (0/6)

Jutos „Jazz“ (2/4) 103:126 Šarlotės „Hornets“ (3/4)

Atlantos „Hawks“ (3/4) 109:117 Klivlando „Cavaliers“ (4/3)

Memfio „Grizzlies“ (3/4) 104:117 Toronto „Raptors“ (3/4)

San Antonijaus „Spurs“ (5/1) 118:130 Fynikso „Suns“ (3/4)

Majamio „Heat“ (3/3) 120:130 Los Andželo „Lakers“ (5/2)

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Buzelis sezoną pradėjo sėkmingai (Scanpix nuotr.)
Buzelis sužibėjo NBA sezono starte – svariai prisidėjo prie „Bulls“ pergalės prieš „Pistons“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų