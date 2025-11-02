Dybala nerealizavo 11 m baudinio, o „AC Milan“ nugalėjo „AS Roma“

Surengtos kontratakos smaigalyje atsidūręs Strahinja Pavlovičius pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „AC Milan“ ekipą į priekį 1:0.
🇮🇹 GOAL! Strahinja Pavlovic scores the first!!— front page football (@fpfootballx) November 2, 2025
AC Milan 1-0 Roma. pic.twitter.com/rE7k0ODqBV
Paulo Dybala rungtynių pabaigoje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį meistriškai atrėmė vartų sargas Mike‘as Maignanas.
MIKE MAIGNAN GAGALKAN PENALTY DYBALA!!!— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) November 2, 2025
BIG SAVE!!pic.twitter.com/PXOGnMrXdb
„AC Milan“ šiame susitikime atliko iš viso 17 smūgių, kai tuo tarpu „AS Roma“ futbolininkai – net 20.
„AC Milan“ ir „AS Roma“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkę po 21 tašką ir atitinkamai rikiuojasi trečioje bei ketvirtoje turnyrinės lentelės vietose.
