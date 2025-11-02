 
TV3 naujienos > Sportas

Dybala nerealizavo 11 m baudinio, o „AC Milan“ nugalėjo „AS Roma“

2025-11-02 23:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 23:46

„AC Milan“ klubas Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 įveikė „AS Roma“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„AC Milan“ klubas Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 įveikė „AS Roma“ futbolininkus.

0

Surengtos kontratakos smaigalyje atsidūręs Strahinja Pavlovičius pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „AC Milan“ ekipą į priekį 1:0.

Paulo Dybala rungtynių pabaigoje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį meistriškai atrėmė vartų sargas Mike‘as Maignanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„AC Milan“ šiame susitikime atliko iš viso 17 smūgių, kai tuo tarpu „AS Roma“ futbolininkai – net 20.

„AC Milan“ ir „AS Roma“ po 10 sužaistų rungtynių turi surinkę po 21 tašką ir atitinkamai rikiuojasi trečioje bei ketvirtoje turnyrinės lentelės vietose.

