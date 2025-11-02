Ališauskas padėjo nutraukti nesėkmių seriją Slovakijoje, Sadauskas Baltijos lygoje skirstė perdavimus

„HK Spišska Nova Ves“ (21 tšk.) nutraukė 4 nesėkmių seriją ir 12-os komandų pirmenybėse žengia 8-a.
Baltijos lygoje Dominyko Sadausko atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) ekipa savo arenoje 7:3 įveikė Talino „HC Panter“ (Estija). Lietuvis atliko net 3 rezultatyvius perdavimus ir kartą smūgiavo į vartus.
„HK Liepaja“ (26 tšk.) tapo lygos lydere, Elektrėnų „Energija“ (7) užima 7-ą vietą, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (2) lieka paskutinė – 9-a.
Šeštadienį aukščiausioje Ispanijos lygoje „Andorra HG“ (Andora) su Nikita Kuzminovu namuose 0:7 pralaimėjo prieš net 9 legionierius iš Latvijos turinčią „HC Porto“ (Portugalija) ekipą. Lietuvis žaidė be keitimų ir atrėmė 54 iš 61 varžovų smūgio į vartus.
„Andorra HG“ (2 tšk.) užima paskutinę – 9-ą – vietą.
Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) Marko Kaleinikovo atstovaujama „Bloomington Bison“ ekipa svečiuose po pratęsimo 4:5 nusileido Sinsinačio „Cyclones“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Bloomington Bison“ (6 tšk.) Vakarų konferencijoje rikiuojasi 11-a tarp 15 ekipų.
Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) „Hammer Eisbaren“ ekipa, kurios garbę gina Ugnius Čižas, išvykoje 5:6 pralaimėjo prieš Rostoko „Piranhas“. Lietuvis įmušė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą ir 4 kartus atakavo vartus.
„Hammer Eisbaren“ (21 tšk.) Šiaurės konferencijoje užima 6-ą poziciją tarp 11 komandų.
Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) „Quad City Storm“ su Eimantu Noreika savo arenoje 1:2 neatsilaikė prieš „Huntsville Havoc“. Lietuvis sykį smūgiavo į vartus.
„Quad City Storm“ (2 tšk.) žengia priešpaskutinė – 9-a.
Vienoje iš stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda savų fanų akivaizdoje po pratęsimo 4:3 įveikė „Tri-City Americans“. Lietuvis atliko 1 smūgį į vartus.
„Lethbridge Hurricanes“ (9 tšk.) Rytuose nepakilo iš paskutinės – 11-os – pozicijos.
