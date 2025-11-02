 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ilja Malininas Kanadoje pagerino pasaulio rekordą: atliko geriausią programą dailiojo čiuožimo istorijoje

2025-11-02 23:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 23:38

Saskatūne (Kanada) vykusiose prestižinėse „Grand Prix“ serijos „Skate Canada“ dailiojo čiuožimo varžybose krito planetos rekordas.

Ilja Malininas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Saskatūne (Kanada) vykusiose prestižinėse „Grand Prix“ serijos „Skate Canada“ dailiojo čiuožimo varžybose krito planetos rekordas.

0

Vyrų laisvojoje programoje 20-metis JAV atstovas Ilja Malininas pelnė net 228,97 balo. Tai – geriausias visų laikų rezultatas. Ankstesnis rekordas siekė 227,79 balo ir nuo 2024 m. priklausė tam pačiam I. Malininui.

„Esu labai patenkintas savo pasirodymu. Tai buvo viena geriausiai mano išpildytų programų šiame sezone. Sunkiai dirbau, kad programa būtų kuo švaresnė ir tikslesnė. Po varžybų Prancūzijoje įgavau daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir šiandien ant ledo tai jautėsi“, – sakė I. Malininas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prancūzijoje JAV žvaigždė bendroje įskaitoje surinko 321 balą ir visus varžovus sutriuškino daugiau nei 40 balų skirtumu. Kanadoje I. Malininas pasiekė dar įspūdingesnį rezultatą (333,81) ir sunkiai suvokiama persvara aplenkė net antroje vietoje likusį Estijos atstovą Aleksandrą Selevko (257,21).

I. Malininas pasaulio rekordą pagerino net neįtraukęs į programą keturgubio Akselio šuolio. JAV čiuožėjas yra vienintelis sportininkas istorijoje, kuris kada nors oficialiose varžybose yra atlikęs tokį šuolį.

I. Malininas yra 2024 m. ir 2025 m. pasaulio čempionas. Jis bus aiškus favoritas 2026 m. olimpinėse žaidynėse.

