  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sunkiaatletė Milena Norvilaitė Europos jaunimo čempionate liko neklasifikuota

2025-11-02 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 19:03

Albanijoje vykstančiame Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionate pirmoji iš lietuvių startavo Milena Norvilaitė.

Milena Norvilaitė | „Stop“ kadras

Albanijoje vykstančiame Europos jaunimo sunkiosios atletikos čempionate pirmoji iš lietuvių startavo Milena Norvilaitė.

0

Merginų amžiaus grupės iki 20 metų svorio kategorijoje iki 77 kg lietuvė trečiu bandymu išrovė 75 kg. Deja, stūmimo rungtyje M. Norvilaitė nepakėlė pasirinkto pradinio svorio (90 kg), todėl dvikovėje liko neklasifikuota.

Auksą laimėjo suomė Janette Ylisoini (244 kg dvikovėje, 109 kg rovime + 135 kg stūmime). Sidabrą pelnė kartvelė Nana Chorava (230 kg, 105+125), o bronzą – armėnė Anna Amroyan (228 kg, 98+130).

Pirmadienį čempionate pasirodys Neilas Gineikis, o antradienį – Deivydas Barkus.

