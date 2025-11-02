Favoritams iššūkį metę Ambrulevičius ir Reed iškovojo prestižinių varžybų sidabrą

Šokių ant ledo ritminėje programoje šeštadienį Lietuvos duetas užėmė 2-ą vietą (80,89 balo). Sekmadienį mūsiškiai laisvojoje programoje pasirodė geriausiai iš visų porų (120,03). Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius su A. Reed vėl įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (200,92) ir buvo per 0,13 balo nuo savo sezono rekordo. Iki karjeros rekordo jiems pritrūko 2,45 balo.
Reed/Ambrulevicius at Skate Canada 2025
🎶 God is a DJ
FD 120.03#ReedAmbrulevicius #GPFigure pic.twitter.com/1RQRoA5CyvREKLAMAREKLAMA— figure skating archive (@skatingarchive) November 2, 2025
Lietuvos porą aplenkė tik dabartiniai pasaulio vicečempionai iš Kanados – Paulis Poirier ir Piper Gilles. Laisvojoje programoje kanadiečiai neišvengė klaidos ir nusileido Lietuvos duetui, bet po ritminės programos P. Poirier ir P. Gilles buvo susikrovę didelę persvarą, kurios užteko pergalei (202,89).
Į trečią vietą po laisvosios programos pakilo kitas Kanados duetas – Marjorie Lajoie ir Zachary Lagha (192,41). Jie ritminėje programoje padarė grubią klaidą ir prarado nemažai balų, bet sekmadienį atsitiesė po nesėkmės.
JAV atstovai – Christina Carreira ir Anthony Ponomarenko – po ritminės programos buvo treti, bet tarp prizininkų neišsilaikė ir nukrito į 4-ą vietą (191,23).
Galutiniai rezultatai:
S. Ambrulevičius ir A. Reed šiame sezone jau iškovojo „Grand Prix“ varžybų Prancūzijoje bronzą.
