  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Favoritams iššūkį metę Ambrulevičius ir Reed iškovojo prestižinių varžybų sidabrą

2025-11-02 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 22:23

Saskatūne (Kanada) vykusiose prestižinėse „Grand Prix“ serijos „Skate Canada“ dailiojo čiuožimo varžybose sužibėjo Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed, iškovoję sidabrą.

Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed | Scanpix nuotr.

Saskatūne (Kanada) vykusiose prestižinėse „Grand Prix" serijos „Skate Canada" dailiojo čiuožimo varžybose sužibėjo Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed, iškovoję sidabrą.

0

Šokių ant ledo ritminėje programoje šeštadienį Lietuvos duetas užėmė 2-ą vietą (80,89 balo). Sekmadienį mūsiškiai laisvojoje programoje pasirodė geriausiai iš visų porų (120,03). Bendroje įskaitoje S. Ambrulevičius su A. Reed vėl įveikė didmeistrišką 200 balų ribą (200,92) ir buvo per 0,13 balo nuo savo sezono rekordo. Iki karjeros rekordo jiems pritrūko 2,45 balo.

Lietuvos porą aplenkė tik dabartiniai pasaulio vicečempionai iš Kanados – Paulis Poirier ir Piper Gilles. Laisvojoje programoje kanadiečiai neišvengė klaidos ir nusileido Lietuvos duetui, bet po ritminės programos P. Poirier ir P. Gilles buvo susikrovę didelę persvarą, kurios užteko pergalei (202,89).

Į trečią vietą po laisvosios programos pakilo kitas Kanados duetas – Marjorie Lajoie ir Zachary Lagha (192,41). Jie ritminėje programoje padarė grubią klaidą ir prarado nemažai balų, bet sekmadienį atsitiesė po nesėkmės.

JAV atstovai – Christina Carreira ir Anthony Ponomarenko – po ritminės programos buvo treti, bet tarp prizininkų neišsilaikė ir nukrito į 4-ą vietą (191,23).

Galutiniai rezultatai:

S. Ambrulevičius ir A. Reed šiame sezone jau iškovojo „Grand Prix“ varžybų Prancūzijoje bronzą.

