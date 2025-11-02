 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Leonardas Gudynas iškovojo auksą pasaulio jaunimo šimtalangių šaškių čempionate

2025-11-02 21:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 21:56

Antalijoje (Turkija) vykusiame pasaulio jaunimo šimtalangių šaškių čempionate auksą iškovojo Leonardas Gudynas.

Lietuvos delegacija | Organizatorių nuotr.

Antalijoje (Turkija) vykusiame pasaulio jaunimo šimtalangių šaškių čempionate auksą iškovojo Leonardas Gudynas.

0

Amžiaus grupės iki 19 metų greitųjų šaškių turnyre lietuvis surinko 12 taškų iš 18 galimų. L. Gudynas pranoko 3 varžovus, su 6 oponentais išsiskyrė taikiai ir išvengė pralaimėjimų. Lietuvis pagal papildomus rodiklius aplenkė taip pat po 12 tšk. surinkusius latvį Klavą Norenbergą ir Fleur Kruysmulder iš Nyderlandų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp merginų iki 19 metų (M19) sėkmingai pasirodė Aistė Pukštaitė, užėmusi ketvirtąją vietą, bei Milana Šimėnaitė, likusi penkta. Jaunesniųjų grupėse taip pat netrūko gerų pasirodymų. Benas Mendelis tarp berniukų iki 13 metų (B13) užėmė penktąją vietą, Demian Akimcev tarp dešimtmečių (B10) finišavo septintas, o Tauras Palšauskas (B13) užėmė dešimtąją vietą.

Klasikinėje programoje savo amžiaus grupėje M. Šimėnaitė buvo 5-a, Augustas Gainovskis – 6-as, B. Mendelis – 8-as, A. Pukštaitė – 9-a, o L. Gudynas – 10-as.

„Žaibo“ turnyre sidabrą laimėjo A. Gainovskis. Jis jaunučių (iki 16 metų) kategorijoje pelnė 13 taškų ir tik pagal papildomus rodiklius nusileido kinui Zhuoyuanui Du (13 tšk.).

M. Šimėnaitė užėmė 4-ą vietą, A. Pukštaitė – 7-ą, o kiti lietuviai į dešimtukus nepateko.

