„Baskonia“ su Sedekerskiu nutraukė „La Laguna“ pergalių seriją

Baskai sužaidė įspūdingą trečią kėlinį, kurį laimėjo 34:16 (63:56) ir ketvirtajame kėlinyje užtikrintai kontroliavo mačą.
„La Laguna“ tai buvo apskritai pirmasis pralaimėjimas šį sezoną po keturių pergalių Ispanijoje ir trijų – Čempionų lygoje.
Nugalėtojams T.Sedekerskis per 20 minučių surinko 10 taškų (1/3 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 6 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius ir 11 naudingumo balų.
R.Giedraičio sąskaitoje prieš buvusį klubą per 12 minučių buvo 3 taškai (0/1 dvit., 1/3 trit.), rezultatyvus perdavimas, perimtas kamuolys, klaida, 4 pražangos ir minus 3 naudingumo balai.
Nugalėtojams Timothe Luwawu-Cabarrot sumetė 24 taškus, po 14 surinko Hamidou Diallo (23 naud.) ir Rodionas Kurucas. Svečiams Giorgi Shermadini įmetė 20 taškų, Marcelinho Huertas – 16.
