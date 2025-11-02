 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Baskonia“ su Sedekerskiu nutraukė „La Laguna“ pergalių seriją

2025-11-02 22:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 22:14

Ispanijos lygoje sėkmingą atkarpą po Eurolygos dvigubos savaitės pratęsė Vitorijos „Baskonia“ (3/2). Tado Sedekerskio atstovaujamas klubas namie 89:79 (18:17, 11:23, 34:16, 26:23) įveikė Tenerifės „La Laguna“ (4/1) su Roku Giedraičiu.

T.Sedekerskis pranoko R.Giedraitį

Baskai sužaidė įspūdingą trečią kėlinį, kurį laimėjo 34:16 (63:56) ir ketvirtajame kėlinyje užtikrintai kontroliavo mačą.

0

Baskai sužaidė įspūdingą trečią kėlinį, kurį laimėjo 34:16 (63:56) ir ketvirtajame kėlinyje užtikrintai kontroliavo mačą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„La Laguna“ tai buvo apskritai pirmasis pralaimėjimas šį sezoną po keturių pergalių Ispanijoje ir trijų – Čempionų lygoje.

Nugalėtojams T.Sedekerskis per 20 minučių surinko 10 taškų (1/3 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 6 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius ir 11 naudingumo balų.

R.Giedraičio sąskaitoje prieš buvusį klubą per 12 minučių buvo 3 taškai (0/1 dvit., 1/3 trit.), rezultatyvus perdavimas, perimtas kamuolys, klaida, 4 pražangos ir minus 3 naudingumo balai.

Nugalėtojams Timothe Luwawu-Cabarrot sumetė 24 taškus, po 14 surinko Hamidou Diallo (23 naud.) ir Rodionas Kurucas. Svečiams Giorgi Shermadini įmetė 20 taškų, Marcelinho Huertas – 16.

