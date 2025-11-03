 
NBA

Dončičius pasiekė trigubą dublį ir vedė „Lakers“ į pergalę prieš Jakučionio ekipą

2025-11-03 08:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 08:52

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau ryškiai žiba Luka Dončičiaus žvaigždė.

L.Dončičius vėl vedė „Lakers“ į pergalę (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau ryškiai žiba Luka Dončičiaus žvaigždė.

0

Slovėno vedami Los Andželo „Lakers“ (5/2) namie 130:120 (43:36, 34:27, 25:35, 28:22) pranoko Majamio „Heat“ (3/3).

Viso mačo metu pirmavę „Lakers“ susvyravo tik ketvirtojo kėlinio pradžioje (102:100). Vis dėlto Los Andželo klubui pavyko iš naujo užkurti puolimą, L.Dončičiaus dvitaškis grąžino dviženklę persvarą (120:110) ir padėjo atsilaikyti iki finalinės sirenos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lakers“ lyderis per 38 minutes atliko trigubą dublį – 29 taškai (8/11 dvitaškių, 1/11 tritaškių, 10/12 baudų metimų), 11 atkovotų, 3 perimti ir 5 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų bei pražanga.

L.Dončičiui tai buvo ženkliai nerezultatyviausias sezono mačas – iki šiol visuose susitikimuose jis rinko bent 43 taškus.

Trečiąją pergalę paeiliui „Lakers“ iškovojo vis dar laukdami LeBrono Jameso, kurio sezono debiuto laukiama lapkričio viduryje.

Marcusas Smartas tapo 187-uoju žaidėju NBA istorijoje, perėmusiu tūksantį kamuolių.

„Heat“ rungtynėms dar neregistravo po kirkšnies traumos sveikstančio Kasparo Jakučionio.

Majamio klubą gelbėti bandė nuo suolo pakilęs Jaime Jaquezas – 35 minutės, 31 taškas (11/16 dvitaškių, 9/13 baudų metimų), 8 atkovoti ir 4 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 3 pražangos.

Floridos ekipa nerado patikimo snaiperio, tritaškius metė vos 27 proocentų taiklumu (9/33) ir strigo varžovų gynyboje – net 14 iš 15 jų klaidų virto „Lakers“ perimtais kamuoliais.

Los Andžele liekantys „Heat“ aplankys ir „Clippers“ (3/2), „Lakers“ vyksta į Portlandą.

„Heat“: Jaime Jaquezas 31 (8 atk. kam., 4 rez. perd., 11/16 dvitaškių), Pelle’as Larssonas (5 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Bamas Adebayo (8 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.) po 17, Andrew Wigginsas 15 (9 atk. kam.), Simone Fontecchio ir Nikola Jovičius po 9, Davionas Mitchellas 8 (8 rez. perd.).

„Lakers“: Luka Dončičius 29 (11 atk. kam., 10 rez. perd., 1/11 tritaškių), Austinas Reavesas 26 (11 rez. perd., 4/14 tritaškių), Jake’as LaRavia 25 (8/10 dvitaškių, 8 atk. kam., 4 per. kam.), Rui Hachimura (6 atk. kam.) ir Jaxsonas Hayesas (5 atk. kam.) po 15, Marcusas Smartas 11 (4 rez. perd., 3/7 tritaškių).

