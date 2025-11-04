Fantastika: Antetokounmpo pergalę išplėšė paskutiniu metimu

Likus žaisti 29 sekundėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos A.J.Greenas išvedė „Bucks“ į priekį (115:113), tačiau tuomet dvitaškį realizavo Aaronas Nesmithas – 115:115. Paskutinei atakai Milvokio komanda turėjo 14,5 sekundės, o sudėtingą pergalingą metimą pataikė Giannis Antetokounmpo – 117:115.
GIANNIS ANTETOKOUNMPO KNOCKS DOWN THE FADEAWAY FOR THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER ‼️
🚨⏰ Everyone Gets 24 pic.twitter.com/whlDHen5ztREKLAMAREKLAMA— NBA (@NBA) November 4, 2025
Graikas per 32 minutes pelnė 33 taškus (13/19 dvit., 1/2 trit., 4/9 baud.), atkovojo 13 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir 4 sykius prasižengė.
Vasarą iš Indianos į Milvokio ekipą persikėlęs Mylesas Turneris buvusios komandos gerbėjų buvo sutiktas itin priešiškai. Aukštaūgis buvo nušvilptas netgi per pristatymą.
Per 32 minutes M.Turneris pelnė 9 taškus (3/7 metimai) ir atkovojo 7 kamuolius.
Indianos ir Milvokio komandos pastaruosius dvejus metus susitiko atkrintamųjų varžybų starte ir abu sykius toliau žengė „Pacers“ krepšininkai.
„Pacers“: Pascalis Siakamas 32 (8 rez. per.), Isaiah Jacksonas 21 (10 atk. kam.), Jarace’as Walkeris 18 (8 atk. kam.), Aaronas Nesmithas 17 (2/9 trit.), Quentonas Jacksonas 7.
„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 33 (13 atk. kam.), Kyle’as Kuzma 15 (5/10 metimai), A.J.Greenas 13 (4/8 trit.), Gary Trentas (3/10 trit.) ir Cole’as Anthony (3/4 trit.) po 11, Ryanas Rollinas 10 (7 rez. per.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!