  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Fantastika: Antetokounmpo pergalę išplėšė paskutiniu metimu

2025-11-04 08:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 08:32

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalė pasiekė Milvokio „Bucks“ (5/2) komanda, kuri išvykoje 117:115 (31:22, 25:31, 28:24, 33:38) palaužė Indianos „Pacers“ (1/6) krepšininkus.

0

Likus žaisti 29 sekundėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos A.J.Greenas išvedė „Bucks“ į priekį (115:113), tačiau tuomet dvitaškį realizavo Aaronas Nesmithas – 115:115. Paskutinei atakai Milvokio komanda turėjo 14,5 sekundės, o sudėtingą pergalingą metimą pataikė Giannis Antetokounmpo – 117:115.

Graikas per 32 minutes pelnė 33 taškus (13/19 dvit., 1/2 trit., 4/9 baud.), atkovojo 13 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus suklydo ir 4 sykius prasižengė.

Vasarą iš Indianos į Milvokio ekipą persikėlęs Mylesas Turneris buvusios komandos gerbėjų buvo sutiktas itin priešiškai. Aukštaūgis buvo nušvilptas netgi per pristatymą.

Per 32 minutes M.Turneris pelnė 9 taškus (3/7 metimai) ir atkovojo 7 kamuolius.

Indianos ir Milvokio komandos pastaruosius dvejus metus susitiko atkrintamųjų varžybų starte ir abu sykius toliau žengė „Pacers“ krepšininkai.

„Pacers“: Pascalis Siakamas 32 (8 rez. per.), Isaiah Jacksonas 21 (10 atk. kam.), Jarace’as Walkeris 18 (8 atk. kam.), Aaronas Nesmithas 17 (2/9 trit.), Quentonas Jacksonas 7.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 33 (13 atk. kam.), Kyle’as Kuzma 15 (5/10 metimai), A.J.Greenas 13 (4/8 trit.), Gary Trentas (3/10 trit.) ir Cole’as Anthony (3/4 trit.) po 11, Ryanas Rollinas 10 (7 rez. per.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

