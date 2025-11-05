Diazas pelnė dublį ir užsidirbo raudoną kortelę, tačiau „Bayern“ įveikė PSG, „Tottenham“ iškovojo triuškinamą pergalę

Luisas Diazas sužaidus kiek daugiau nei tris minutes pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus išvedė „Bayern“ į priekį 1:0.Ousmane‘as Dembele pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota nuošalė ir rezultatas išliko nepakitęs. Netrukus prancūzas buvo priverstas palikti aikštę dėl patirtos traumos, vietoje jo aikštėje pasirodė Kang-In Lee.
L. Diazas antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0. Pastarasis pirmojo kėlinio pabaigoje už grubią pražangą buvo nubaustas raudona kortele ir „Bayern“ liko žaisti dešimtyje.
L. Diazas tapo vos antruoju žaidėju, pelniusiu dublį ir užsidirbusiu raudoną kortelę, Čempionų lygos rungtynėse. Iki šiol tai buvo padaręs tik Antoine‘as Griezmannas 2021 m. spalio mėn.
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Tottenham“ namuose net 4:0 sutriuškino „FC Copenhagen“ futbolininkus.
Vartininką suklaidinęs Brennanas Johnsonas tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0.
Wilsonas Odebertas antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino panašumą 2:0. B. Johnsonas sužaidus beveik valandą po VAR peržiūros buvo nubaustas raudona kortele ir „Tottenham“ liko žaisti dešimtyje.
Micky van de Venas ir Palhinha taip pat pridėjo po savo įvartį šiame susitikime ir rezultatas tapo net 4:0.
B. Johnsonas tapo pirmuoju britu, pelniusiu įvartį ir užsidirbusiu raudoną kortelę, tose pačiose Čempionų lygos rungtynėse.
