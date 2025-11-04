 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Sugrįžęs Alexanderis-Arnoldas jautriai pagerbė tragiškai žuvusį Diogo Jotą

2025-11-04 14:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 14:07

Madrido „Real“ gynėjas Trentas Alexanderis-Arnoldas prieš UEFA Čempionų lygoje laukiančias rungtynes su „Liverpool“ pagerbė skaudžiai vasarą žuvusį buvusį komandos draugą Diogo Jota ir jo brolį bei pasidalijo širdį veriančiu rašteliu.

Trentas Alexanderis-Arnoldas (kairėje) | Scanpix nuotr.

0

„Mano drauge Diogo, tavęs labai trūksta, bet vis tiek esi labai mylimas. Tavo ir Andre atminimas visada gyvuos. Šypsausi kiekvieną kartą pagalvojęs apie tave ir visada prisiminsiu tas nuostabas akimirkas, kurias kartu patyrėme.

Ilgiuosi tavęs, drauge, kiekvieną dieną. Su meile, Trentas ir šeima. Amžinai 20. YNWA“, – rašoma anglo atneštame lapelyje.

T. Alexanderis-Arnoldas ir D. Jota padėjo „Liverpool“ laimėti „Premier“ lygą, FA taurę, dvi lygos taures ir „Community Shield“.

Priminsime, jog D. Jota kartu su broliu Andre Silva tragiškai žuvo vasarą įvykusioje automobilio avarijoje.

