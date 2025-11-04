Sugrįžęs Alexanderis-Arnoldas jautriai pagerbė tragiškai žuvusį Diogo Jotą

„Mano drauge Diogo, tavęs labai trūksta, bet vis tiek esi labai mylimas. Tavo ir Andre atminimas visada gyvuos. Šypsausi kiekvieną kartą pagalvojęs apie tave ir visada prisiminsiu tas nuostabas akimirkas, kurias kartu patyrėme.
Ilgiuosi tavęs, drauge, kiekvieną dieną. Su meile, Trentas ir šeima. Amžinai 20. YNWA“, – rašoma anglo atneštame lapelyje.
T. Alexanderis-Arnoldas ir D. Jota padėjo „Liverpool“ laimėti „Premier“ lygą, FA taurę, dvi lygos taures ir „Community Shield“.
Priminsime, jog D. Jota kartu su broliu Andre Silva tragiškai žuvo vasarą įvykusioje automobilio avarijoje.
Trent Alexander-Arnold wrote a heartfelt letter for Diogo Jota at Anfield tonight, paying tribute to his former teammate. 🕊️❤️ pic.twitter.com/dPdfZoqbNv— CentreGoals. (@centregoals) November 3, 2025
TRENT ALEXANDER-ARNOLD'S HEARTFELT TRIBUTE TO DIOGO JOTA UPON RETURNING TO ANFIELD— KILOWI BLOG ⚽🏀🥊 (@larry_graphics_) November 4, 2025
In a poignant moment ahead of Real Madrid's Champions League clash with Liverpool, Trent Alexander-Arnold—making his first visit back to Anfield since his summer 2025 move to Madrid—honored his… pic.twitter.com/xKKjFHUsDu
