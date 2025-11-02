„Tottenham“ vartininkas Guglielmo Vicario po pralaimėjimo „Chelsea“ aštriai įvertino komandos žaidimą

„Tottenham“ buvo aiškiai prastesnė viso mačo metu, o galutinis rezultatas 0:1 dar atrodė švelnus realios situacijos atspindys. Po rungtynių italas nevyniojo žodžių į vatą, teigdamas, kad komandoje trūksta vienybės.
„Tottenham“ stadione vykusiose rungtynėse „Chelsea“ dominavo ir nusipelnė laimėti didesniu skirtumu nei vienas įvartis. „Mėlynieji“ išsiveržė į priekį po Joao Pedro įvarčio pirmajame kėlinyje ir neatrodė, kad galėtų prarasti pranašumą. Tai buvo dar vienas „Tottenham“ pralaimėjimas ir dar vienas – savo aikštėje. Tai jau 42-asis komandos pralaimėjimas „Premier“ lygoje naujajame stadione nuo jo atidarymo 2019 metais – tik šešiais mažiau nei „Arsenal“, nuo 2006 m. žaidžiantis „Emirates“ stadione.
Nors vasarą „Tottenham“ iškovojo pirmą trofėjų per dešimtmečius, laimėdami Europos lygą, šalies čempionate jų pasirodymas išlieka prastas. Po rekordiškai žemo – 17-os vietos – finišo praėjusiame sezone, klubas jau priprato prie nusivylimų, o norint pakeisti situaciją gali prireikti kur kas daugiau nei vien naujo trenerio paskyrimo.
Po eilės silpnų pasirodymų G. Vicario kantrybė senka. Italas buvo vienas iš nedaugelio ryškesnių „Tottenham“ žaidėjų per pastaruosius du prastus sezonus ir po pralaimėjimo išsakė emocingą nuomonę apie komandos situaciją.
„Tai sunku priimti, bet tai yra šios dienos realybė. Turime pažvelgti į save ir padaryti daugiau, nes kai žaidi už šį klubą, privalai viską atiduoti šimtu procentų. Žinau, kad tai sunku, bet turime tai daryti kiekvieną dieną.
Kai grįžti į rūbinę, sunku susitaikyti su tuo, nes iš savęs tikiesi geriausio pasirodymo, daug energijos, bet šiandien kažkas tiesiog nėjo tinkama kryptimi.
Kiekvienas iš mūsų žino, kad asmeniškai turime padaryti šiek tiek daugiau, jei norime pasiekti gerų rezultatų, pradžiuginti visus ir patys būti patenkinti. Šiandien – bloga diena mums, mes nesužaidėme savo geriausio futbolo.“
T. Franko darbas šiaurės Londone tampa vis sudėtingesnis su kiekviena savaite. Buvęs „Brentford“ strategas pradėjo „Tottenham“ karjerą neblogai, tačiau eilė blankių pasirodymų ir pralaimėjimų gerokai padidino spaudimą danui. Įtempta atmosfera klube dar labiau išryškėjo po rungtynių su „Chelsea“, kai socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame Micky van de Ven ir Djedas Spence’as ignoravo trenerį, eidami į rūbinę.
WOW. 😮 Djed Spence and Micky van de Ven both walk straight past Thomas Frank at the full time whistle following our defeat to Chelsea… pic.twitter.com/ZeSt4SmaeZ— Spurs Army (@SpursArmyTweets) November 1, 2025
Gynėjai akivaizdžiai buvo nepatenkinti savo treneriu ir to neslėpė. T. Frankas, nustebintas tokios reakcijos, liko stovėti vietoje ir stebėjo, kaip žaidėjai jį atvirai ignoravo, kol tribūnos skambėjo nuo sirgalių nepasitenkinimo šūksnių.
Po rungtynių T. Frankas stengėsi sumenkinti incidento reikšmę.
„Visi žaidėjai, žinoma, yra nusivylę. Jie nori žaisti gerai, nori laimėti, nori pasirodyti. Aš tai suprantu, – sakė treneris. – Sunku išlikti nuosekliems tiek gerais, tiek blogais laikais. Po rungtynių nuėjau prie sirgalių, bet tai daryti maloniau, kai laimi, patikėkite.“
Paklaustas apie M. van de Veną ir D. Spence’ą, T. Frankas išliko diplomatiškas ir apgynė savo žaidėjus.
„M. van de Ven ir D. Spence’as daro viską, ką gali, – teigė treneris. – Jie šį sezoną žaidė labai gerai. Visi nusivylę. Mes dirbame kitaip nei kiti, bet nemanau, kad tai didelė problema.“
