  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Kinijoje – kylančios teniso žvaigždės proveržis ir favoritės krachas

2025-11-02 16:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 16:31

Sekmadienį Kinijoje baigėsi WTA 250 serijos „Jiangxi Open" moterų teniso turnyras. Jame įspūdingą pasirodymą surengė vos 17-os metų austrė Lilli Tagger (WTA-235).

Lilli Tagger | Scanpix nuotr.

Sekmadienį Kinijoje baigėsi WTA 250 serijos „Jiangxi Open“ moterų teniso turnyras. Jame įspūdingą pasirodymą surengė vos 17-os metų austrė Lilli Tagger (WTA-235).

0

Jaunoji tenisininkė į pagrindinį etapą pateko gavusi vardinį kvietimą. Ten L. Tagger puikiai žaidė prieš aukščiau reitinguotas varžoves, pasiekė 4 pergales paeiliui ir tik finale 3:6, 3:6 nusileido Annai Blinkovai.

L. Tagger pirmą kartą karjeroje žaidė WTA turo vienetų turnyro finale. Austrė šiame turnyre uždirbo 21,484 tūkst. JAV dolerių, o iki tol per karjerą buvo gavusi 51,398 tūkst. JAV dolerių.

L. Tagger šiemet buvo trečioji ITF jaunių (iki 18 metų) raketė. Austrė yra šių metų „Roland Garros“ jaunių vienetų čempionė.

Turnyro favoritė amerikietė Ann Li (WTA-33) patyrė fiasko, kai jau pirmajame rate 3:6, 1:6 krito prieš nereitinguotą kinę Zhuoxuan Bai. Kinė pernai reitinge dar buvo 83-ia, bet didžiąją šio sezono dalį negalėjo žaisti ir iškrito iš reitingo. Zh. Bai ši pergalė buvo pirma nuo 2024 m. birželio.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.

