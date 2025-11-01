 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Swiatek ir Rybakina įspūdingai pradėjo prestižinį turnyrą Rijade

2025-11-01 21:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 21:08

Rijade (Saudo Arabija) prasidėjo prestižinis baigiamasis metų moterų teniso turnyras „WTA Finals“. Jame tradiciškai dalyvauja tik 8 geriausios sezono žaidėjos, suskirstytos į 2 grupes po 4.

0

Serenos Williams vardo grupėje lenkė Iga Swiatek (WTA-2) startavo pergale 6:1, 6:2 prieš amerikietę Madison Keys (WTA-7). Mačas truko vos valandą.

I. Swiatek mačą pradėjo spurtu 5:0 ir pirmajame sete neturėjo jokių problemų. Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o vėliau lenkė laimėjo atkarpą 4:0 ir susikrovė triuškinančią persvarą (5:1). M. Keys aštuntajame geime dar turėjo porą „break pointų“, bet neišsigelbėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitame dienos mače intrigos buvo ne ką daugiau – Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-6) per 57 minutes 6:3, 6:1 nepasigailėjo JAV atstovės Amandos Anisimovos (WTA-4).

E. Rybakina atitrūko pačioje mačo pradžioje (2:0). A. Anisimova aštuntajame geime galėjo išlyginti rezultatą, bet pralaimėjo „break pointą“, o vėliau nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu. Antrajame sete A. Anisimova nebeturėjo jokių vilčių.

Sekmadienį turnyrą pradės Steffi Graf vardo grupės žaidėjos: reitingo lyderė Aryna Sabalenka susitiks su itale Jasmine Paolini (WTA-8), o amerikietės Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) lauks tautietė Jessica Pegula (WTA-5).

Po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes pateks į pusfinalį.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.

