  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
ATP World Tour

Sinneris pusfinalyje įspūdingai sutriuškino Zverevą, Bublikas neatlaikė įtampos ir sulaužė raketę

2025-11-01 20:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 20:50

Paryžiuje (Prancūzija) šeštadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras, kurio pusfinalyje neįtikėtiną pasirodymą surengė italas Jannikas Sinneris (ATP-2), vos per valandą 6:0, 6:1 „nušlavęs“ vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-3).

Aleksandras Bublikas | Scanpix nuotr.

0

Italo dominavimas šiame mače buvo tiesiog įspūdingas. J. Sinneris visų 7 varžovo padavimų serijų metu kūrėsi „break pointus“ ir realizavo 6 iš 9 turėtų galimybių. Tuo tarpu A. Zverevas mačą baigė nesusikūręs nė vieno „break pointo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italas po pirmųjų savo padavimų laimėjo 90 proc. įžaistų kamuoliukų (vokietis – 50 proc.). Tuo tarpu A. Zverevas tragiškai žaidė po antrųjų savo padavimų, kai pelnė viso labo 19 proc. galimų taškų (italas – 50 proc.).

Finale J. Sinneris žais su kanadiečiu Felixu Auger-Aliassime (ATP-10), 7:6 (7:3), 6:4 įveikusiu Kazachstano atstovą Aleksandrą Bubliką (ATP-16). Pirmajame sete niekas neturėjo „break pointų“, o pratęsime F. Auger-Aliassime ne tik laimėjo 2 taškus paduodant varžovui, bet ir neklydo savo padavimų metu. Antrajame sete F. Auger-Aliassime 2 kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, o devintajame geime persvėrė rezultatą ir netrukus įtvirtino pergalę.

A. Bublikas prarado galimybes gauti tiesioginį kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą, o F. Auger-Aliassime aplenkė italą Lorenzo Musetti ir pagal šiemet surinktus taškus pakilo į 8-ą vietą.

A. Bublikas pusfinalio mače sunkai tramdė emocijas ir sunaikino savo raketę.

F. Auger-Aliassime šiame dešimtmetyje iškovojo jau 83-ią pergalę uždarų patalpų turnyre. Pagal šį rodiklį kanadietis yra lyderis ir lenkia net J. Sinnerį (77 pergalės).

Jei F. Auger-Aliassime sekmadienį įveiks J. Sinnerį, tuomet užsitikrins vietą „ATP Finals“ turnyre. Kanadiečio pralaimėjimo atveju viskas spręstųsi kitą savaitę. Tuo tarpu J. Sinneris pergalės atveju bent trumpam aplenktų Carlosą Alcarazą ir vėl taptų pirmąja pasaulio rakete.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

