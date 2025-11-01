WTA 250 turnyre – Benčič pasitraukimas dėl traumos bei Kenin fiasko

Praėjusią savaitę WTA turnyre Tokijuje (Japonija) triumfavusi ir 6 pergalių seriją turėjusi šveicarė Belinda Benčič (WTA-11) ketvirtfinalyje atsisakė žaisti prieš ispanę Cristiną Bucsą (WTA-68). Tokijo olimpinė čempionė tęsti turnyro negalėjo dėl kairiosios kojos šlaunies traumos.
Kita turnyro favoritė kanadietė Leylah Fernandez (WTA-22) nukeliavo iki pusfinalio, kur po įtemptos kovos 6:2, 3:6, 2:6 pralaimėjo kitai Kanados atstovei Victoriai Mboko (WTA-21). L. Fernandez antrojo seto viduryje galėjo išlyginti rezultatą, bet nerealizavo poros „break pointų“. Trečiajame sete L. Fernandez didesnių vilčių neturėjo.
V. Mboko finale žais prieš ispanę Cristiną Bucsą (WTA-68).
Beviltiškai šį kartą pasirodė buvusi ketvirtoji pasaulio raketė amerikietė Sofia Kenin (WTA-28). Ji sensacingai, vos per 66 minutes, 2:6, 1:6 buvo sutriuškinta teniso pasaulyje menkai žinomos japonės Himeno Sakatsume (WTA-228). Japonė savo žygį vėliau baigė ketvirtfinalyje.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Honkonge prizų fondą sudaro 275,094 tūkst. JAV dolerių.
