„Premier“ lygos traumų reitingas: kurios komandos šiame sezone yra lyderės, o kurios – sveikiausios

Kaip ir kiekviename sezone, yra komandų, kurias traumos paveikia labiau nei kitas – ir 2025/26 m. sezone situacija nesiskiria.
Šiuo metu Mikelio Artetos vadovaujamas „Arsenal“ užsitikrino lyderio poziciją turnyro lentelėje, titulą ginanti „Liverpool“ išgyvena krizę, o trys komandos dugne kenčia dar labiau. Bet kurią iš jų traumos paveikė labiausiai? Remdamiesi „Opta“ duomenimis ir „Sky Sports“ parengta išsamia ataskaita, pateikiame 20 „Premier“ lygos komandų traumų statistiką šiame sezone.
Pradėkime nuo paprasčiausio vertinimo – kiek traumų per sezoną patyrė kiekviena iš 20 komandų. Reikia pažymėti, kad vienas žaidėjas, patyręs kelias atskiras traumas, gali būti skaičiuojamas kelis kartus.
Kaip ir galima tikėtis, nuo 2025–2026 m. sezono pradžios (rugpjūčio vidurio) iki dabar kai kurios komandos nukentėjo labiau nei kitos. Pepo Guardiolos vadovaujamas „Manchester City“ yra tarp tų, kurioms traumos sudarė rimtų problemų.
„Man City“ didžiąją sezono pradžios dalį turėjo verstis be Rodri – ispanas praleido nemažą dalį praėjusio sezono, o jo polinkis į traumas persikėlė ir į šį. Iš viso „Man City“ turėjo 21 atskirą traumą.
Danielio Farke treniruojamas „Leeds United“ turi 19 traumų, o dėl pirmojo ketverto kovojančios „Chelsea“, „Arsenal“ ir „Liverpool“ taip pat susidūrė su nemažais nuostoliais sezono pradžioje.
Turėdami po 18 traumų, A. Sloto vadovaujami čempionai „Liverpool“ kurį laiką turėjo žaisti be Alissono Beckerio, o Enzo Marescos „Chelsea“ vertėsi be Levi Colwillo, Cole’o Palmerio ir kitų. „Tottenham Hotspur“, „Crystal Palace“, „Brighton & Hove Albion“ ir „Aston Villa“ nuo rugpjūčio susidūrė su 17 skirtingų traumų.
Regiso Le Briso vadovaujamas „Sunderland“ turėjo 13 traumų, tiek pat kaip ir jų varžovai „Newcastle United“. „Wolverhampton Wanderers“ bei „Brentford“.
„Fulham“ yra tarp sėkmingesnių klubų – jų sąskaitoje tik 12 traumų (įskaitant Joachimą Anderseną, Samuelį Chukwueze ir Emile‘ą Smithą Rowe). Juos vejasi „Burnley“, „Nottingham Forest“ ir „Everton“ – visos po 11 traumų. „Bournemouth“ ir „West Ham United“ susidūrė su 10 traumų.
Priešingame sąrašo gale – „Manchester United“. Metų metus šis klubas kentė nuo traumų bangų, bet šįkart – išimtis. Galbūt dėl to, kad Rubeno Amiromo vadovaujama komanda šį sezoną nežaidžia Europoje, „raudonieji velniai“ turėjo vos aštuonias traumas.
Bendras traumų skaičius – 2025/2026 m. „Premier“ lygoje
1. „Manchester City“ 21
2. „Leeds United“ 19
3. „Chelsea“ 18
4. „Arsenal“ 18
5. „Liverpool“ 18
6. „Tottenham Hotspur“ 17
7. „Crystal Palace“ 17
8. „Brighton & Hove Albion“ 17
9. „Aston Villa“ 17
10. „Sunderland“ 13
11. „Brentford“ 13
12. „Newcastle United“ 13
13. „Wolverhampton Wanderers“ 13
14. „Fulham“ 12
15. „Burnley“ 11
16. „Nottingham Forest“ 11
17. „Everton“ 11
18. „Bournemouth“ 10
19. „West Ham United“ 10
20. „Manchester United“ 8
