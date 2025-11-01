Ambrulevičius ir Reed Kanadoje puikiai pradėjo prestižines varžybas

Lietuvos duetas ritminėje programoje pelnė 80,89 balo ir užėmė 2-ą vietą. Iki sezono rekordo S. Ambrulevičiui ir A. Reed trūko vos 0,09 balo, o iki karjeros rekordo – 0,3 balo. S. Ambrulevičius ir A. Reed ritminėje programoje susikrovė daugiau nei 4 balų persvarą prieš trečioje vietoje esančią JAV porą – Christiną Carrerą ir Anthony Ponomarenko (76,83). JAV duetas šių metų pasaulio čempionate buvo 5-as.
S. Ambrulevičiaus ir A. Reed pasirodymas:
Reed/Ambrulevicius at Skate Canada 2025
🎶 I’m Too Sexy, Cantloop
RD 80.89#ReedAmbrulevicius #GPFigure pic.twitter.com/wgr6Fg6fjR— figure skating archive (@skatingarchive) November 1, 2025
Lietuvos porą aplenkė tik dabartiniai pasaulio vicečempionai iš Kanados – Paulis Poirier ir Piper Gilles. Jie pelnė 85,38 balo ir gana saugiai jaučiasi pirmoje pozicijoje.
Ritminės programos rezultatai:
Varžybų prizininkai paaiškės sekmadienį po laisvosios programos.
S. Ambrulevičius ir A. Reed šiame sezone jau iškovojo „Grand Prix“ varžybų Prancūzijoje bronzą ir tęsia kovą dėl patekimo į finalinį etapą.
