  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ambrulevičius ir Reed Kanadoje puikiai pradėjo prestižines varžybas

2025-11-01 22:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 22:21

Saskatūne (Kanada) vykstančiose prestižinėse „Grand Prix“ serijos „Skate Canada“ dailiojo čiuožimo varžybose sėkmingai startavo Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed.

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius | Scanpix nuotr.

Saskatūne (Kanada) vykstančiose prestižinėse „Grand Prix“ serijos „Skate Canada“ dailiojo čiuožimo varžybose sėkmingai startavo Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed.

0

Lietuvos duetas ritminėje programoje pelnė 80,89 balo ir užėmė 2-ą vietą. Iki sezono rekordo S. Ambrulevičiui ir A. Reed trūko vos 0,09 balo, o iki karjeros rekordo – 0,3 balo. S. Ambrulevičius ir A. Reed ritminėje programoje susikrovė daugiau nei 4 balų persvarą prieš trečioje vietoje esančią JAV porą – Christiną Carrerą ir Anthony Ponomarenko (76,83). JAV duetas šių metų pasaulio čempionate buvo 5-as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Ambrulevičiaus ir A. Reed pasirodymas:

Lietuvos porą aplenkė tik dabartiniai pasaulio vicečempionai iš Kanados – Paulis Poirier ir Piper Gilles. Jie pelnė 85,38 balo ir gana saugiai jaučiasi pirmoje pozicijoje.

Ritminės programos rezultatai:

Varžybų prizininkai paaiškės sekmadienį po laisvosios programos.

S. Ambrulevičius ir A. Reed šiame sezone jau iškovojo „Grand Prix“ varžybų Prancūzijoje bronzą ir tęsia kovą dėl patekimo į finalinį etapą.

