TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Unicaja“ su Butajevu užtikrintai įveikė Gebeno ir Sušinsko atstovaujamą Žironos komandą

2025-11-01 22:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 22:15

Martino Gebeno ir Mindaugo Sušinsko atstovaujama Žironos „Basquet“ (1/4) ekipa Ispanijos čempionato rungtynėse išvykoje 71:95 (18:23, 21:23, 18:24, 14:25) turėjo pripažinti Malagos „Unicaja“ (3/2) komandos, kurios garbę gina Artūras Butajevas, pranašumą

A.Butajevas gavo šansą Malagos klube (FIBA Europe nuotr.)

Martino Gebeno ir Mindaugo Sušinsko atstovaujama Žironos „Basquet“ (1/4) ekipa Ispanijos čempionato rungtynėse išvykoje 71:95 (18:23, 21:23, 18:24, 14:25) turėjo pripažinti Malagos „Unicaja“ (3/2) komandos, kurios garbę gina Artūras Butajevas, pranašumą

0

M.Gebenas aikštėje praleido 20 minučių, pelnė 6 taškus (3/6 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 8 ir perėmė 2 kamuolius, išprovokavo pražangą, sykį suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.

M.Sušinskas per 17 minučių įmetė 3 taškus (0/1 dvit., 1/2 trit.), perėmė kamuolį, 4 kartus prasižengė ir surinko -2 naudingumo balus.

Nugalėtojų gretose savojo šanso sulaukęs A.Butajevas per pusantros minutės niekuo išsiskirti nesuspėjo.

Tai buvo pirmasis lietuvio pasirodymas su Malagos ekipos marškinėliais Ispanijos čempionate. Prieš tai aštuoniolikmetis jau gavo progą pasireikšti FIBA Čempionų lygos mače.

Malagos komandai Tysonas Perezas pelnė 18 taškų (7 atk. kam.), Chrisas Duarte surinko 14 (5 rez. per.).

Pralaimėjusiems Josep Busquetsas (3/13 metimai) ir Markas Hughesas įmetė po 12 taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

