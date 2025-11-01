„Unicaja“ su Butajevu užtikrintai įveikė Gebeno ir Sušinsko atstovaujamą Žironos komandą

M.Gebenas aikštėje praleido 20 minučių, pelnė 6 taškus (3/6 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 8 ir perėmė 2 kamuolius, išprovokavo pražangą, sykį suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.
M.Sušinskas per 17 minučių įmetė 3 taškus (0/1 dvit., 1/2 trit.), perėmė kamuolį, 4 kartus prasižengė ir surinko -2 naudingumo balus.
Nugalėtojų gretose savojo šanso sulaukęs A.Butajevas per pusantros minutės niekuo išsiskirti nesuspėjo.
Tai buvo pirmasis lietuvio pasirodymas su Malagos ekipos marškinėliais Ispanijos čempionate. Prieš tai aštuoniolikmetis jau gavo progą pasireikšti FIBA Čempionų lygos mače.
Malagos komandai Tysonas Perezas pelnė 18 taškų (7 atk. kam.), Chrisas Duarte surinko 14 (5 rez. per.).
Pralaimėjusiems Josep Busquetsas (3/13 metimai) ir Markas Hughesas įmetė po 12 taškų.
