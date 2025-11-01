Gediminas Grinius triumfavo „Ultra X Madeira“ 60 km bėgime Portugalijoje

Gediminas Grinius iškovojo pergalę „Ultra X Madeira“ varžybose, 60 kilometrų distanciją įveikęs per 6 valandas 58 minutes 51 sekundę ir užsitikrinęs aukso medalį.
Artimiausia G. Griniaus persekiotoja – britė Kirsty Oldham – finišavo per 7 val. 46 min. 49 sek. Greičiau nei per 10 val. distanciją įveikė 17 dalyvių.
Tuo metu Aurimas Brazauskas sėkmingai pasirodė „Kullamannen by UTMB“ ultramaratone Švedijoje – ilgiausią 171 kilometrų trasą su 2000 metrų bendru pakilimu sportininkas įveikė per 18 valandų 58 minutes, užimdamas septintąją vietą bendroje įskaitoje iš daugiau nei 400 dalyvių. Savo amžiaus grupėje jis finišavo antras, o tarp visų vyrų – ketvirtas.
