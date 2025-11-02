 
TV3 naujienos > Sportas

„Kauno Žalgiris“ rezultatyviose rungtynėse palaužė „Panevėžį“

2025-11-02 15:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 15:41

35-asis A lygos turas startavo „Kauno Žalgirio“ ir „Panevėžio“ akistata. Rezultatyviose rungtynėse žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3:2 (1:1).

Rungtynių akimirka | zalgiris.lt nuotr.

35-asis A lygos turas startavo „Kauno Žalgirio“ ir „Panevėžio“ akistata. Rezultatyviose rungtynėse žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3:2 (1:1).

0

Susitikimas sėkmingiau prasidėjo žalgiriečiams, kurių vairą dėl vyriausiojo trenerio Eivino Černiausko diskvalifikacijos perėmė Algis Jankauskas. Jau 4-ąją minutę Jairas Tavaresas pakovojo dėl kamuolio, jį perdavė jaunajam puolėjui Tomui Stelmokui, o šis tiksliu smūgiu pelnė savo pirmąjį įvartį čempionate ir išvedė šeimininkus į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kėlinio viduryje išpuoliu atsakė panevėžiečiai – Salomonas Kouadio pykštelėjo stipriai, tačiau vieną iš kauniečių gynėjų kliudęs kamuolys skriejo virš skersinio. Kiek vėliau legionierius dar kartą pabandė laimę iš toli, tačiau kamuolys skriejo tiesiai į Deividą Mikelionį.

39-ąją minutę puikiai ataką sukombinavo panevėžiečiai. Lucas de Vega tiksliu perdavimu iš aikštės gilumos surado Ariagnerį Smithą, šis kamuolį perdavė Kwadwo Asamoah, o saugas nuginklavo žalgiriečių vartų sargą.

Sužaidus 20 minučių antroje susitikimo dalyje pasižymėjo kauniečiai – Amine’as Benchaibas įsirašė dar vieną rezultatyvų perdavimą, o kamuolį į tuščius vartus pasiuntė Jairas Tavaresas.

71-ąją minutę „Panevėžio“ ataką rezultatyviai užbaigė Rolando Vrabeco auklėtiniai – Ernestas Veliulis perdavė kamuolį Isaacui Asantei, o saugas tiksliai smūgiavo į tolimąjį apatinį vartų kampą ir išlygino rezultatą.

Baigiantis rungtynėms žalgiriečių pergalę nulėmė dar viena sėkminga ataka. Pergalingą įvartį po Tautvydo Burdzilausko perdavimo pelnė A. Benchaibas.

„Kauno Žalgiris“ savo sąskaitą papildė dar trimis taškais, tuo metu „Panevėžys“ su 46 taškais rikiuojasi 6-oje pozicijoje.

